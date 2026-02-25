Динамо, Шахтер и Заря узнали свои позиции в рейтинге лучших команд мира
Донецкий клуб занял самое высокое место среди всех представителей Украины
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших мужских команд мира за период, который охватывает последние пять лет (с 1 января 2021-го по 31 декабря 2025-го).
Первое место занял мадридский «Реал», который за это время дважды побеждал в чемпионате Испании, завоевал Кубок Испании (один раз) и Суперкубок страны (дважды), побеждал в Лиге чемпионов (дважды).
На второй позиции оказался английский «Манчестер Сити», который на 69 баллов опередил бразильский «Фламенго». Действующий обладатель Лиги чемпионов – французский ПСЖ – стал четвертым.
В рейтинг попали и три украинских команды. Лучшим среди отечественных клубов стал донецкий «Шахтер», набравший 705,75 балла и оказавшийся на 87-й позиции.
Киевское «Динамо» заняло 157 место (513,5), а третьим украинским представителем стала луганская «Заря» – 364 место.
Лучшие клубы мира за последние пять лет (по версии IFFHS):
- 1. Реал Мадрид (1753 балла)
- 2. Манчестер Сити (1 605)
- 3. Фламенго (1 536)
- 4. Пари Сен-Жермен (1470)
- 5. Палмейрас (1 449)
- 6. Бавария Мюнхен (1 433)
- 7. Интер (1 30)
- 8. Челси (1 334)
- 9. Барселона (1 332)
- 10. Ливерпуль (1 265)
- 87. Шахтер (705,75)
- 157. Динамо (513,5)
- 364. Заря (304,5)
