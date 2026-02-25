Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 19:22 | Обновлено 25 февраля 2026, 20:32
Динамо, Шахтер и Заря узнали свои позиции в рейтинге лучших команд мира

Донецкий клуб занял самое высокое место среди всех представителей Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших мужских команд мира за период, который охватывает последние пять лет (с 1 января 2021-го по 31 декабря 2025-го).

Первое место занял мадридский «Реал», который за это время дважды побеждал в чемпионате Испании, завоевал Кубок Испании (один раз) и Суперкубок страны (дважды), побеждал в Лиге чемпионов (дважды).

На второй позиции оказался английский «Манчестер Сити», который на 69 баллов опередил бразильский «Фламенго». Действующий обладатель Лиги чемпионов – французский ПСЖ – стал четвертым.

В рейтинг попали и три украинских команды. Лучшим среди отечественных клубов стал донецкий «Шахтер», набравший 705,75 балла и оказавшийся на 87-й позиции.

Киевское «Динамо» заняло 157 место (513,5), а третьим украинским представителем стала луганская «Заря» – 364 место.

Лучшие клубы мира за последние пять лет (по версии IFFHS):

  • 1. Реал Мадрид (1753 балла)
  • 2. Манчестер Сити (1 605)
  • 3. Фламенго (1 536)
  • 4. Пари Сен-Жермен (1470)
  • 5. Палмейрас (1 449)
  • 6. Бавария Мюнхен (1 433)
  • 7. Интер (1 30)
  • 8. Челси (1 334)
  • 9. Барселона (1 332)
  • 10. Ливерпуль (1 265)
  • 87. Шахтер (705,75)
  • 157. Динамо (513,5)
  • 364. Заря (304,5)
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Заря Луганск Реал Мадрид Манчестер Сити Фламенго ПСЖ Палмейрас рейтинг IFFHS
Николай Тытюк Источник: IFFHS
