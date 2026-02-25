Динамо, Шахтер и Заря узнали свои позиции в рейтинге лучших команд мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших мужских команд мира за период, который охватывает последние пять лет (с 1 января 2021-го по 31 декабря 2025-го).

Первое место занял мадридский «Реал», который за это время дважды побеждал в чемпионате Испании, завоевал Кубок Испании (один раз) и Суперкубок страны (дважды), побеждал в Лиге чемпионов (дважды).

На второй позиции оказался английский «Манчестер Сити», который на 69 баллов опередил бразильский «Фламенго». Действующий обладатель Лиги чемпионов – французский ПСЖ – стал четвертым.

В рейтинг попали и три украинских команды. Лучшим среди отечественных клубов стал донецкий «Шахтер», набравший 705,75 балла и оказавшийся на 87-й позиции.

Киевское «Динамо» заняло 157 место (513,5), а третьим украинским представителем стала луганская «Заря» – 364 место.

Лучшие клубы мира за последние пять лет (по версии IFFHS):