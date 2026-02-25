Эдди ХАУ: «Мне понравился новый формат»

Главный тренер английского «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу над азербайджанским «Карабахом» (3:2, 9:3 по сумме матчей) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов:

«Выход в 1/8 финала – это огромное достижение для нас. Мне очень понравился новый формат, я считаю, что это действительно хорошо. Я получил большое удовольствие. Что касается матчей под давлением, двойных поединков, то мы очень хорошо с ними справились. Не думаю, что сегодня мы показали великолепную игру, но я очень рад, что мы выиграли.

Кто бы ни стал нашим соперником в следующем раунде, это будет для нас удивительная игра. Для нас это огромное событие, которое придаст нашему сезону дополнительный импульс, чтобы пройти этот плей-офф и выйти в следующий».