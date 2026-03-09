Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк продолжает развивать молодежь в клубе.

По информации Игоря Цыганика, специалист подчеркнул, что, несмотря на наличие опытных исполнителей, штаб делает ставку на тех, кто демонстрирует прогресс и мотивацию. Такой подход, по словам источника, свидетельствует об отсутствии авторитетов в составе и является четким сигналом для всех игроков команды.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» планирует усилить нападение в зимнее трансферное окно. По информации источника, главный тренер команды Игорь Костюк хочет добавить вариативности впереди, и именно поэтому клуб ищет ему нападающего.