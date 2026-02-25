WTA25 февраля 2026, 12:45 |
518
1
Александра Олейникова – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Анталье
25 февраля 2026, 12:45 |
518
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 71) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Узбекистан Полины Кудерметовой (WTA 148). Время начала поединка – 12:40 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге поборется с Амариссой Тот.
|
Комментарии 1
Не знайшов трансляцію. Але рахунок 1 сету принизливий.
