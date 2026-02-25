Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
25 февраля 2026, 12:45
Александра Олейникова – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Анталье

25 февраля 2026, 12:45
Александра Олейникова – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 71) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Узбекистан Полины Кудерметовой (WTA 148). Время начала поединка – 12:40 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется с Амариссой Тот.

📺 Видеотрансляция
Александра Олейникова WTA Анталья Полина Кудерметова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
