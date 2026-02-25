Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОНСЕКА: «Он – единственный, кто никогда не боялся противостоять россии»
Франция
25 февраля 2026, 12:28
Экс-тренер Шахтера отметил роль президента Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека раскритиковал президента США Дональда Трампа и отметил президента Франции Эмманюэля Макрона за их позицию по войне в Украине.

«Нам нужно больше таких лидеров, как Макрон. Он — единственный, кто никогда не боялся противостоять России. Позиция же Трампа заключается в том, чтобы забыть и игнорировать самых слабых и преследовать только свои собственные экономические интересы», - сказал 52-летний тренер в интервью L'Equipe.

Фонсека известен в Украине своей работой в донецком «Шахтере». «Горняков» португальский специалист возглавлял с 2016 по 2019 год. Под его руководством команда выиграла семь трофеев.

Ранее Фонсека отреагировал на награждение Трампа президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Falko
А якже Рєнат Леанідавіч? Він теж президент і теж нікого не боїться, сидячи в Лондоні.
Ответить
+2
AndiM
🤣🤣🤣🤣 особливо коли стояв на колінах і звонив куйлу кожну годину.
Ответить
+1
