ФОНСЕКА: «Он – единственный, кто никогда не боялся противостоять россии»
Экс-тренер Шахтера отметил роль президента Франции
Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека раскритиковал президента США Дональда Трампа и отметил президента Франции Эмманюэля Макрона за их позицию по войне в Украине.
«Нам нужно больше таких лидеров, как Макрон. Он — единственный, кто никогда не боялся противостоять России. Позиция же Трампа заключается в том, чтобы забыть и игнорировать самых слабых и преследовать только свои собственные экономические интересы», - сказал 52-летний тренер в интервью L'Equipe.
Фонсека известен в Украине своей работой в донецком «Шахтере». «Горняков» португальский специалист возглавлял с 2016 по 2019 год. Под его руководством команда выиграла семь трофеев.
Ранее Фонсека отреагировал на награждение Трампа президентом ФИФА Джанни Инфантино.
