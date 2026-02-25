Второй после Мбаппе. Голы Ваната принесли Жироне уже 11 очков в Ла Лиге
Украинский нападающий демонстрирует класс в Испании
Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат своими голами принес команде уже 11 очков в текущем сезоне Ла Лиги, сообщает Twitter-паблик StatsPrimera.
По этому показателю 24-летний воспитанник киевского «Динамо» занимает второе место в чемпионате Испании. Ванат уступает только звезде мадридского «Реала» Килиану Мбаппе, который забил 23 гола и принес своей команде 15 очков.
Интересно, что в топ-10 рейтинга присутствует еще один украинец - вингер «Жироны» Виктор Цыганков. Он занимает 6-е место, забив пять голов, которые принесли его команде 8 очков.
Ранее испанский журналист Дэвид Эстурильо поставил цель по голам для Ваната.
