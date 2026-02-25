Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Второй после Мбаппе. Голы Ваната принесли Жироне уже 11 очков в Ла Лиге
Испания
25 февраля 2026, 12:22 | Обновлено 25 февраля 2026, 12:49
411
0

Второй после Мбаппе. Голы Ваната принесли Жироне уже 11 очков в Ла Лиге

Украинский нападающий демонстрирует класс в Испании

25 февраля 2026, 12:22 | Обновлено 25 февраля 2026, 12:49
411
0
Второй после Мбаппе. Голы Ваната принесли Жироне уже 11 очков в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат своими голами принес команде уже 11 очков в текущем сезоне Ла Лиги, сообщает Twitter-паблик StatsPrimera.

По этому показателю 24-летний воспитанник киевского «Динамо» занимает второе место в чемпионате Испании. Ванат уступает только звезде мадридского «Реала» Килиану Мбаппе, который забил 23 гола и принес своей команде 15 очков.

Интересно, что в топ-10 рейтинга присутствует еще один украинец - вингер «Жироны» Виктор Цыганков. Он занимает 6-е место, забив пять голов, которые принесли его команде 8 очков.

Ранее испанский журналист Дэвид Эстурильо поставил цель по голам для Ваната.

По теме:
Лунин – на месте. Реал объявил заявку на матч ЛЧ, есть большие проблемы
«Это шоу». Журналист Marca оценил гол Цыганкова Алавесу
Арбелоа разнес заявление Лапорты и напомнил о громком деле
Владислав Ванат Килиан Мбаппе статистика рейтинг Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Футбол | 24 февраля 2026, 15:00 47
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге

Украина занимает 25-е место в пятилетнем рейтинге УЕФА

Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Бокс | 25 февраля 2026, 08:11 3
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю

Александр может перейти в Bare Knuckle Boxing

Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Футбол | 24.02.2026, 16:41
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Французский журналист рассказал, как Забарный помог Сафонову
Футбол | 25.02.2026, 10:53
Французский журналист рассказал, как Забарный помог Сафонову
Французский журналист рассказал, как Забарный помог Сафонову
ФОНСЕКА: «Он – единственный, кто никогда не боялся противостоять россии»
Футбол | 25.02.2026, 12:28
ФОНСЕКА: «Он – единственный, кто никогда не боялся противостоять россии»
ФОНСЕКА: «Он – единственный, кто никогда не боялся противостоять россии»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
24.02.2026, 14:55 1
Другие виды
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
24.02.2026, 02:21 5
Бокс
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
23.02.2026, 19:26 16
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 9
Футбол
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
23.02.2026, 21:00 3
Бокс
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
24.02.2026, 07:57 7
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
23.02.2026, 10:31 4
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
23.02.2026, 16:29 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем