«Это шоу». Журналист Marca оценил гол Цыганкова Алавесу

Журналист авторитетного издания Marca Адриан Бланко оценил гол украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова в матче 25-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (2:2) с передачи марокканца Аззедина Унаи.

«Унаи - один из лучших футболистов Ла Лиги. Он обладает невероятным классом и является машиной для создания моментов с воздуха. Я не знаю, сколько игроков в высшем дивизионе сегодня могли бы сделать такую результативную передачу, как та, которую он отдал Цыганкову при втором голе «Жироны». Это шоу», - написал Бланко в Twitter.

Цыганков в текущем сезоне сыграл в составе «Жироны» 21 матч, в которых он отличился шестью забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года.

