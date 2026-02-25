Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 февраля 2026, 12:08 |
«Это шоу». Журналист Marca оценил гол Цыганкова Алавесу

Адриан Бланко расхвалил Аззедина Унаи за ассист

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Журналист авторитетного издания Marca Адриан Бланко оценил гол украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова в матче 25-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (2:2) с передачи марокканца Аззедина Унаи.

«Унаи - один из лучших футболистов Ла Лиги. Он обладает невероятным классом и является машиной для создания моментов с воздуха. Я не знаю, сколько игроков в высшем дивизионе сегодня могли бы сделать такую результативную передачу, как та, которую он отдал Цыганкову при втором голе «Жироны». Это шоу», - написал Бланко в Twitter.

Цыганков в текущем сезоне сыграл в составе «Жироны» 21 матч, в которых он отличился шестью забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Сообщалось, что Цыганкова похвалил испанский журналист Йонай Амаро.

Аззедин Унаи Виктор Цыганков Алавес Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
