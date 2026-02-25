Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Норвежское чудо. Рекорды, которые установил Буде-Глимт в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 10:19 | Обновлено 25 февраля 2026, 10:20
Норвежское чудо. Рекорды, которые установил Буде-Глимт в Лиге чемпионов

Команда из Норвегии переписала ряд достижений после очередного успеха в турнире

Норвежское чудо. Рекорды, которые установил Буде-Глимт в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Норвежский Буде-Глимт, победив Интер и в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов (2:1), установил целый ряд достижений для своей страны в турнире.

Буде-Глимт стал первым норвежским клубом, победившим по сумме двух встреч в плей-офф Лиги чемпионов (начиная с сезона 1992/93).

Также Буде-Глимт стал первым норвежским клубом, победившим в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов в стадиях на вылет итальянскую команду. Если учитывать еврокубковую историю в целом, то подобное случалось только раз. В сезоне 2024/25 Буде-Глимт прошел Лацио в четвертьфинале Лиги Европы.

Как мы уже сообщали ранее, норвежцы стали первой командой из не топ-5 лиг, начиная с сезона 1971/72, победившей в четырех матчах ЛЧ/КЕЧ подряд команды из топ-5 чемпионатов:

  • Буде-Глимт – Манчестер Сити – 3:1
  • Атлетико – Буде-Глимт – 1:2
  • Буде-Глимт – Интер – 3:1
  • Интер – Буде-Глимт – 1:2

В сезоне 1971/72 это совершил амстердамский Аякс, выигравший тогда трофей.

Йенс Петтер Хауге стал первым норвежским футболистом в составе норвежской команды в Лиге чемпионов, забивший 6 голов в одном сезоне:

  • Тоттенхэм Хотспур (дубль)
  • Боруссия Дортмунд
  • Манчестер Сити
  • Интер
  • Интер
Лига чемпионов статистика Буде-Глимт
Сергей Турчак
c_a_p2
Rosenborg оказав шлях норвежцям
