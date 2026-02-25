Норвежское чудо. Рекорды, которые установил Буде-Глимт в Лиге чемпионов
Команда из Норвегии переписала ряд достижений после очередного успеха в турнире
Норвежский Буде-Глимт, победив Интер и в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов (2:1), установил целый ряд достижений для своей страны в турнире.
Буде-Глимт стал первым норвежским клубом, победившим по сумме двух встреч в плей-офф Лиги чемпионов (начиная с сезона 1992/93).
Также Буде-Глимт стал первым норвежским клубом, победившим в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов в стадиях на вылет итальянскую команду. Если учитывать еврокубковую историю в целом, то подобное случалось только раз. В сезоне 2024/25 Буде-Глимт прошел Лацио в четвертьфинале Лиги Европы.
Как мы уже сообщали ранее, норвежцы стали первой командой из не топ-5 лиг, начиная с сезона 1971/72, победившей в четырех матчах ЛЧ/КЕЧ подряд команды из топ-5 чемпионатов:
- Буде-Глимт – Манчестер Сити – 3:1
- Атлетико – Буде-Глимт – 1:2
- Буде-Глимт – Интер – 3:1
- Интер – Буде-Глимт – 1:2
В сезоне 1971/72 это совершил амстердамский Аякс, выигравший тогда трофей.
Йенс Петтер Хауге стал первым норвежским футболистом в составе норвежской команды в Лиге чемпионов, забивший 6 голов в одном сезоне:
- Тоттенхэм Хотспур (дубль)
- Боруссия Дортмунд
- Манчестер Сити
- Интер
- Интер
Bodø/Glimt make history at the San Siro. 🇳🇴— Squawka (@Squawka) February 24, 2026
After beating Inter 5-2 on aggregate, they became the first Norwegian side to progress in a knockout stage tie in the UEFA Champions League since the competition's re-brand in 1992.
They also became the first team from outside of… pic.twitter.com/GJT8MUeCl3
Jens Petter Hauge in 2025/26:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 24, 2026
⚽⚽ vs Tottenham (H)
⚽ vs Dortmund (A)
⚽ vs Man City (H)
⚽ vs Inter (H)
⚽🅰️ vs Inter (A) #UCL | #POTM pic.twitter.com/ih6VEAC5gx
1 - For the 1st time a Norwegian team have eliminated an Italian in the knockout stages of the European Cup/UEFA Champions League; in general, it had only happened when #Bodø/Glimt defeated Lazio in the quarter finals of the UEFA Europa League 2024-25. Step.#BodøInter pic.twitter.com/XaPOLrUuqh— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 24, 2026
4 - Bodø/Glimt are the first team from outside of Europe’s big five leagues to win four consecutive games in a European Cup/UEFA Champions League campaign against opponents from those leagues (England, Spain, Germany, Italy & France) since Ajax in 1971-72, who won the European… pic.twitter.com/O1jRpTwtDN— OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2026
