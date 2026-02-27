Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Месси вспомнил конфликт с одним из лучших боксеров современности
Аргентина
Месси – об эпизоде, который произошел после матча Мундиаля

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси прокомментировал скандальный эпизод с известным боксером Саулем Альваресом.

«Мексиканцы все разозлились на меня. Но честно, ничего такого не было. Это нормальная ситуация в любой раздевалке после игры. Кто играет в футбол, тот знает. Мы просто обменивались футболками после матча... Футболку, которую я отдал, кажется, Гуардадо. Ты снимаешь свою, кладешь на место, потому что она вся мокрая от пота, и я так делаю со своей.

Лично у меня никогда не было проблем с мексиканцами. Наоборот, я часто разговаривал с Патоном об их лиге и мексиканских футболистах. Я даже слежу за мексиканским футболом – смотрю все», – сказал Месси.

Альварес возмущен поведением Лионеля Месси после матча между сборными Мексики и Аргентины на ЧМ-2022. Причиной критики стало видео из раздевалки аргентинцев, на котором Месси сначала слегка толкает футболку одного из мексиканских игроков, а затем ставит на нее ногу.

Лионель Месси Сауль Альварес сборная Аргентины по футболу сборная Мексики по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ESPN
