Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
25 февраля 2026, 05:36
Диего Симеоне впервые прокомментировал возможный трансфер лидера Атлетико

Антуан Гризманн в шаге от перехода в Орландо Сити

Диего Симеоне впервые прокомментировал возможный трансфер лидера Атлетико
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на слухи о том, что американский клуб «Орландо Сити» проявляет активный интерес к французскому нападающему Антуану Гризманну.

Согласно имеющимся сведениям, представитель MLS уже продвинулся в переговорном процессе с 34-летним футболистом. Американская сторона рассчитывает достичь финального соглашения в кратчайшие сроки, чтобы форвард смог присоединиться к команде в течение ближайших недель.

«Я не стану делать заявлений от его имени. Я испытываю к нему огромную симпатию. Все свои мысли по этому поводу я уже высказал ему лично.

Антуан должен принять решение, которое станет оптимальным именно для него. Он заслужил право самостоятельно определять свое будущее», – подчеркнул Симеоне.

Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Арбелоа разнес заявление Лапорты и напомнил о громком деле
Атлетико получил нового героя: Серлот установил уникальное достижение
Антуан Гризманн Атлетико Мадрид Диего Симеоне чемпионат Испании по футболу Орландо Сити
Михаил Олексиенко Источник: Marca
