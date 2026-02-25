Диего Симеоне впервые прокомментировал возможный трансфер лидера Атлетико

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на слухи о том, что американский клуб «Орландо Сити» проявляет активный интерес к французскому нападающему Антуану Гризманну.

Согласно имеющимся сведениям, представитель MLS уже продвинулся в переговорном процессе с 34-летним футболистом. Американская сторона рассчитывает достичь финального соглашения в кратчайшие сроки, чтобы форвард смог присоединиться к команде в течение ближайших недель.

«Я не стану делать заявлений от его имени. Я испытываю к нему огромную симпатию. Все свои мысли по этому поводу я уже высказал ему лично.

Антуан должен принять решение, которое станет оптимальным именно для него. Он заслужил право самостоятельно определять свое будущее», – подчеркнул Симеоне.