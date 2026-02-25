Атлетико получил нового героя: Серлот установил уникальное достижение

Норвежский форвард мадридского «Атлетико» Александр Серлот отметился тремя забитыми мячами в ответном поединке плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 против бельгийского «Брюгге» (4:1).

Этот перформанс позволил ему установить уникальное достижение для «матрасников», которое ранее не покорялось ни одному игроку клуба в рамках главного еврокубка. Данную информацию приводит статистический ресурс Opta Sport.

Как сообщает источник, 30-летний нападающий стал первым футболистом в истории мадридского коллектива, сумевшим оформить хет-трик именно на стадии на выбывание в Лиге чемпионов.

Примечательно, что Серлот – лишь второй игрок «Атлетико», забивший трижды за одну игру турнира с учетом групповой стадии. До этого подобное удавалось только хорвату Марио Манджукичу в ноябре 2014 года, когда он трижды поразил ворота греческого «Олимпиакоса» (4:0) в 5-м туре группы.

Всего в текущем сезоне Серлот принял участие в 36 официальных матчах за клуб, записав на свой счет 15 голов и одну голевую передачу.