Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Престианни рассказал, как Винисиус его обозвал. Жесткое слово
Другие новости
25 февраля 2026, 02:44 |
180
0

ФОТО. Престианни рассказал, как Винисиус его обозвал. Жесткое слово

Винисиус Жуниор также отличился со знаком минус

25 февраля 2026, 02:44 |
180
0
ФОТО. Престианни рассказал, как Винисиус его обозвал. Жесткое слово
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Престианни и Винисиус Жуниор
Джанлука Престианни заявил, что Винисиус Жуниор назвал его «карликом» в ответ на обвинения в расизме – после того как хавбек «Бенфики» получил временную дисквалификацию перед ответным матчем против «Реала» в Лиге чемпионов.

20-летнего аргентинца обвиняют в том, что он произнес слово «mono» («обезьяна») в адрес Винисиуса после его празднования в Лиссабоне. УЕФА отстранил Престианни на один матч, и он пропустит вторую игру плей-офф.

Сам футболист отрицает расистские высказывания и утверждает, что использовал гомофобное оскорбление в ответ на насмешки по поводу своего роста (165 см). По данным СМИ, его защита строится на том, что Винисиус якобы первым назвал его «карликом» (или «гномом»). Однако источники считают, что это не станет оправданием для дискриминационных слов.

Матч был приостановлен на 10 минут после жалобы Винисиуса судье. Килиан Мбаппе заявил, что слышал расистские оскорбления несколько раз и призвал к жесткому наказанию.

«Бенфика» встала на защиту игрока и намерена оспорить решение. Если вина Престианни будет доказана, ему грозит дисквалификация до 10 матчей.

По теме:
Ньюкасл – Карабах – 3:2. Шоу на Сент-Джеймс Парк. Видео голов и обзор матча
Байер – Олимпиакос – 0:0. Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов. Видеообзор
Вингер Бенфики готов поддержать Винисиуса в расистском скандале
фото Джанлука Престианни Бенфика Реал Мадрид Винисиус Жуниор скандал Лига чемпионов расизм
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
Футбол | 24 февраля 2026, 09:47 2
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%

Экс-тренер сборной Украины поделился мнением о карьере вингера Евгения Коноплянки

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
Футбол | 24 февраля 2026, 17:45 1
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома

Кривбасс перенес игру с Зарей на арену Колоса

ФОТО. Почему журналистка стояла босиком в Лиге чемпионов перед Руни?
Футбол | 25.02.2026, 00:06
ФОТО. Почему журналистка стояла босиком в Лиге чемпионов перед Руни?
ФОТО. Почему журналистка стояла босиком в Лиге чемпионов перед Руни?
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Футбол | 24.02.2026, 16:41
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!
Футбол | 24.02.2026, 18:55
Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!
Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
24.02.2026, 07:57 7
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная спортсменка мира поразила эффектным фотосетом
ФОТО. Самая сексуальная спортсменка мира поразила эффектным фотосетом
23.02.2026, 01:46
Другие виды
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
23.02.2026, 08:51
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
23.02.2026, 23:32 8
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
23.02.2026, 06:23 16
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
23.02.2026, 08:09 12
Олимпийские игры
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
В Динамо отреклись от забивного нападающего
В Динамо отреклись от забивного нападающего
23.02.2026, 06:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем