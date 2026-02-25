ФОТО. Престианни рассказал, как Винисиус его обозвал. Жесткое слово

20-летнего аргентинца обвиняют в том, что он произнес слово «mono» («обезьяна») в адрес Винисиуса после его празднования в Лиссабоне. УЕФА отстранил Престианни на один матч, и он пропустит вторую игру плей-офф.

Сам футболист отрицает расистские высказывания и утверждает, что использовал гомофобное оскорбление в ответ на насмешки по поводу своего роста (165 см). По данным СМИ, его защита строится на том, что Винисиус якобы первым назвал его «карликом» (или «гномом»). Однако источники считают, что это не станет оправданием для дискриминационных слов.

Матч был приостановлен на 10 минут после жалобы Винисиуса судье. Килиан Мбаппе заявил, что слышал расистские оскорбления несколько раз и призвал к жесткому наказанию.

«Бенфика» встала на защиту игрока и намерена оспорить решение. Если вина Престианни будет доказана, ему грозит дисквалификация до 10 матчей.