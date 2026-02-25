Украина. Премьер лига25 февраля 2026, 01:23 | Обновлено 25 февраля 2026, 02:04
ФОТО. Проспер Оба провел автограф-сессию перед игрой Шахтера с Карпатами
Горняки выиграли матч 17-го тура УПЛ, забив три мяча
25 февраля 2026, 01:23 | Обновлено 25 февраля 2026, 02:04
Форвард Шахтера Проспер Оба дал автограф-сесюя во Львове на Арене Львов.
Это был первый матч горняков в УПЛ в 2026 году. Проспер его пропустил из-за дисквалификации.
Шахтер разгромил Карпаты (3:0) в матче 17-го тура УПЛ благодаря хет-трику Лассины Траоре.
Следующую игру команда Арды Турана проведет с Вересом во Львове в пятницу, 27 февраля.
