Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Проспер Оба провел автограф-сессию перед игрой Шахтера с Карпатами
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 01:23 | Обновлено 25 февраля 2026, 02:04
ФОТО. Проспер Оба провел автограф-сессию перед игрой Шахтера с Карпатами

Горняки выиграли матч 17-го тура УПЛ, забив три мяча

ФК Шахтер

Форвард Шахтера Проспер Оба дал автограф-сесюя во Львове на Арене Львов.

Это был первый матч горняков в УПЛ в 2026 году. Проспер его пропустил из-за дисквалификации.

Шахтер разгромил Карпаты (3:0) в матче 17-го тура УПЛ благодаря хет-трику Лассины Траоре.

Следующую игру команда Арды Турана проведет с Вересом во Львове в пятницу, 27 февраля.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Карпаты Проспер Оба автограф
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
