Форвард Шахтера Проспер Оба дал автограф-сесюя во Львове на Арене Львов.

Это был первый матч горняков в УПЛ в 2026 году. Проспер его пропустил из-за дисквалификации.

Шахтер разгромил Карпаты (3:0) в матче 17-го тура УПЛ благодаря хет-трику Лассины Траоре.

Следующую игру команда Арды Турана проведет с Вересом во Львове в пятницу, 27 февраля.

ФОТО. Проспер Оба провел автограф-сессию перед игрой Шахтера с Карпатами