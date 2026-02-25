Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Красавица! Английская футболистка впечатлила своей внешностью

Звезда Арсенала покорила London Fashion Week эффектным образом

ФОТО. Красавица! Английская футболистка впечатлила своей внешностью
Instagram. Хлои Келли

Хлои Келли произвела фурор на London Fashion Week, появившись в обтягивающем черном платье и продемонстрировав подтянутую фигуру. 28-летняя футболистка «Арсенала» поделилась фото с подписью «Ночи Недели моды», а поклонники засыпали ее комплиментами.

Ее образ оценила и Ана Мария Маркович, которую называют «самой красивой футболисткой мира», написав: «gorgeous» («восхитительная») с сердцем. Маркович сейчас играет за «Бруклин ФК» в США и также часто появляется на модных показах.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Позже Келли выбрала образ в двойном дениме, подчеркнув пресс на мероприятии Perfect Magazine. Фанаты писали: «Ты выглядишь потрясающе!».

На выходных Келли сыграла за «Арсенал» в Кубке Англии против «Бристоль Сити», но матч омрачила травма Оливии Смит после столкновения головами.

фото девушки lifestyle Арсенал Лондон
Максим Лапченко Источник: Daily Star
