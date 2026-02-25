ФОТО. Красавица! Английская футболистка впечатлила своей внешностью

Хлои Келли произвела фурор на London Fashion Week, появившись в обтягивающем черном платье и продемонстрировав подтянутую фигуру. 28-летняя футболистка «Арсенала» поделилась фото с подписью «Ночи Недели моды», а поклонники засыпали ее комплиментами.

Ее образ оценила и Ана Мария Маркович, которую называют «самой красивой футболисткой мира», написав: «gorgeous» («восхитительная») с сердцем. Маркович сейчас играет за «Бруклин ФК» в США и также часто появляется на модных показах.

Позже Келли выбрала образ в двойном дениме, подчеркнув пресс на мероприятии Perfect Magazine. Фанаты писали: «Ты выглядишь потрясающе!».

На выходных Келли сыграла за «Арсенал» в Кубке Англии против «Бристоль Сити», но матч омрачила травма Оливии Смит после столкновения головами.