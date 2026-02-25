Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Футболист АПЛ нанял тренера за £1000 для своей таксы. Что произошло?
Другие новости
25 февраля 2026, 08:26 |
795
0

ФОТО. Футболист АПЛ нанял тренера за £1000 для своей таксы. Что произошло?

Райан Йейтс решил не экономить на воспитании любимца

25 февраля 2026, 08:26 |
795
0
ФОТО. Футболист АПЛ нанял тренера за £1000 для своей таксы. Что произошло?
The Sun. Райан Йейтс

Полузащитник «Ноттингем Форест» Райан Йейтс заплатил почти £1 000 в неделю профессиональным кинологам, чтобы исправить поведение своей агрессивной таксы по кличке Пинат.

28-летний игрок обратился в компанию Platinum K9 после того, как собака начала бросаться на людей в кафе и на других собак. Курсы по коррекции агрессии стоят от £850 в неделю и длятся до шести недель.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Йейтс рассказал, что отправил Пината на стационарное обучение. «Он был очень реактивным с людьми и собаками. Сейчас проделана фантастическая работа – тренеры помогли не только ему, но и нам понять, как правильно закрепить результат», – отметил футболист.

Йейтс зарабатывает около £50 тысяч в неделю и часто публиковал фото с питомцем в соцсетях.

По теме:
ФОТО. Красавица! Английская футболистка впечатлила своей внешностью
ФОТО. Грилиш разнес Instagram из-за Стерлинга. Жесткий ответ на хейт
ФОТО. Леау не сдержал слез: память о Жоте живет в сборной Португалии
фото lifestyle Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
Футбол | 24 февраля 2026, 07:57 7
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро

Клуб купит Илье конкурента – Эдмонда Тапсобу

Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Футбол | 25 февраля 2026, 06:23 3
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала

Дальше прошли Буде-Глимт, Атлетико, Байер и Ньюкасл

Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Футбол | 24.02.2026, 09:04
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Футбол | 24.02.2026, 09:37
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Реал Мадрид – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Футбол | 25.02.2026, 07:12
Реал Мадрид – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Реал Мадрид – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
24.02.2026, 09:47 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
23.02.2026, 23:32 8
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Александрией и Оболонью отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Александрией и Оболонью отменен
23.02.2026, 13:00 108
Футбол
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
24.02.2026, 14:55 1
Другие виды
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
23.02.2026, 08:09 12
Олимпийские игры
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
24.02.2026, 15:00 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем