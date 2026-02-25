ФОТО. Футболист АПЛ нанял тренера за £1000 для своей таксы. Что произошло?

Полузащитник «Ноттингем Форест» Райан Йейтс заплатил почти £1 000 в неделю профессиональным кинологам, чтобы исправить поведение своей агрессивной таксы по кличке Пинат.

28-летний игрок обратился в компанию Platinum K9 после того, как собака начала бросаться на людей в кафе и на других собак. Курсы по коррекции агрессии стоят от £850 в неделю и длятся до шести недель.

Йейтс рассказал, что отправил Пината на стационарное обучение. «Он был очень реактивным с людьми и собаками. Сейчас проделана фантастическая работа – тренеры помогли не только ему, но и нам понять, как правильно закрепить результат», – отметил футболист.

Йейтс зарабатывает около £50 тысяч в неделю и часто публиковал фото с питомцем в соцсетях.