25 февраля 2026, 11:50
Ужасная история из Италии: футболист оставил мать в коме и покончил с собой

Трагедия в день рождения...

Daily Star. Риккардо Меркури и Албана Кастриот

В Италии молодой футболист после ссоры жестоко избил мать, оставив ее в коме, а затем прыгнул в море.

20-летний Риккардо Меркури ужинал дома с матерью Албаной Кастриот в день своего рождения. Между ними вспыхнула ссора, соседи услышали крики и вызвали полицию. Женщину нашли без сознания в ванной с тяжелыми травмами лица и переломом челюсти. Она находится в медикаментозной коме, ее состояние тяжелое, но угрозы жизни нет.

Сам Риккардо, вероятно решив, что убил мать, уехал в Чивитанова-Марке и прыгнул в холодное море. Камеры зафиксировали, как он выбрался и снова прыгнул в воду. Через 38 часов поисков водолазы обнаружили его тело. Причиной смерти стали переохлаждение и утопление.

Меркури играл за любительский клуб АСД «Монтемилоне Полленца». Клуб пока не комментировал трагедию. Отец футболиста заявил: «Я предпочел бы ничего не говорить».

Источник: Daily Star
Гагик Пердонян
если человек идиот, то это надолго
