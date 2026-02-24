Клуб из Европы подписал контракт с украинским нападающим. Известна зарплата

Украинский нападающий Даниэль Кивинда прошел просмотр и подписал контракт с латвийским РФШ, сообщает Telegram-канал «Днепрянин».

По информации источника, 21-летний футболист сумел убедить тренерский штаб. В новом клубе он будет зарабатывать ориентировочно 2500-3000 долларов в месяц.

Последним клубом Даниэля Кивинды был румынский «Фарул», за который в сезоне 2025/26 форвард провел 3 матча, но не отметился ни одним результативным действием. Уже полгода игрок, которого ранее называли «днепровским Мбаппе», находится в статусе свободного агента.