Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб из Европы подписал контракт с украинским нападающим. Известна зарплата
Другие новости
24 февраля 2026, 22:15 | Обновлено 24 февраля 2026, 22:44
2512
0

Клуб из Европы подписал контракт с украинским нападающим. Известна зарплата

Даниэль Кивинда стал игроком РФШ

24 февраля 2026, 22:15 | Обновлено 24 февраля 2026, 22:44
2512
0
Клуб из Европы подписал контракт с украинским нападающим. Известна зарплата
СК Днепр-1. Даниэль Кивинда

Украинский нападающий Даниэль Кивинда прошел просмотр и подписал контракт с латвийским РФШ, сообщает Telegram-канал «Днепрянин».

По информации источника, 21-летний футболист сумел убедить тренерский штаб. В новом клубе он будет зарабатывать ориентировочно 2500-3000 долларов в месяц.

Последним клубом Даниэля Кивинды был румынский «Фарул», за который в сезоне 2025/26 форвард провел 3 матча, но не отметился ни одним результативным действием. Уже полгода игрок, которого ранее называли «днепровским Мбаппе», находится в статусе свободного агента.

По теме:
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
Карпаты нашли замену Федору в Бразилии. Львовянам интересен Матеус Изеппе
Ливерпуль совершит супертрансфер. Игрок согласился на переход
трансферы чемпионат Латвии по футболу свободный агент РФШ Рига Даниэль Кивинда финансы зарплаты
Дмитрий Вус Источник: Днепрянин
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Футбол | 24 февраля 2026, 09:04 8
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца

Вивчаренко заинтересовала «Филадельфия»

Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!
Футбол | 24 февраля 2026, 18:55 25
Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!
Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!

Новый месяц открывают Sport.ua, UA-Football и betking

Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Футбол | 24.02.2026, 21:22
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Источник: Динамо допустило роковую ошибку
Футбол | 24.02.2026, 07:01
Источник: Динамо допустило роковую ошибку
Источник: Динамо допустило роковую ошибку
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
Футбол | 24.02.2026, 07:57
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Огненный хоккей. Сборные Канады и США сыграли за золото Олимпиады
Огненный хоккей. Сборные Канады и США сыграли за золото Олимпиады
22.02.2026, 18:05 22
Хоккей
В Динамо отреклись от забивного нападающего
В Динамо отреклись от забивного нападающего
23.02.2026, 06:02
Футбол
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
23.02.2026, 08:51
Футбол
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
23.02.2026, 21:00 2
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
23.02.2026, 06:23 16
Футбол
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
22.02.2026, 19:51 18
Олимпийские игры
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
23.02.2026, 07:38 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем