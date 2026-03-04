Голкипер ПСЖ попал в рейтинг лучших вратарей планеты. Кто – лидер?

Авторитетное издание GiveMeSport опубликовало обновленный рейтинг лучших вратарей мира.

Лидером рейтинга стал вратарь «Арсенала» Давид Райя – лидер в текущем сезоне АПЛ по количеству сухих матчей.

За испанцем разместился страж ворот «Реала» Тибо Куртуа. Бронза рейтинга досталась вратарю «Ливерпуля» Алиссону Бекеру.

В пятерку рейтинга попали также Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») и Жоан Гарсия («Барселона»).

Девятнадцатую позицию занял партнер Забарного в «ПСЖ» француз Люка Шевалье.

Ранее портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших нападающих в истории футбола.

Топ-20 лучших вратарей мира (2026)