Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Голкипер ПСЖ попал в рейтинг лучших вратарей планеты. Кто – лидер?
04 марта 2026, 21:19 | Обновлено 04 марта 2026, 22:34
Список возглавил Давид Райя

Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Шевалье

Авторитетное издание GiveMeSport опубликовало обновленный рейтинг лучших вратарей мира.

Лидером рейтинга стал вратарь «Арсенала» Давид Райя – лидер в текущем сезоне АПЛ по количеству сухих матчей.

За испанцем разместился страж ворот «Реала» Тибо Куртуа. Бронза рейтинга досталась вратарю «Ливерпуля» Алиссону Бекеру.

В пятерку рейтинга попали также Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») и Жоан Гарсия («Барселона»).

Девятнадцатую позицию занял партнер Забарного в «ПСЖ» француз Люка Шевалье.

Ранее портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших нападающих в истории футбола.

Топ-20 лучших вратарей мира (2026)

  1. Давид Райя («Арсенал»)
  2. Тибо Куртуа («Реал Мадрид»)
  3. Алиссон Бекер («Ливерпуль»)
  4. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»)
  5. Жоан Гарсия («Барселона»)
  6. Янн Зоммер («Интер»)
  7. Ян Облак («Атлетико Мадрид»)
  8. Майк Меньян («Милан»)
  9. Мануэль Нойер («Бавария»)
  10. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
  11. Миле Свилар («Рома»)
  12. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд)
  13. Джордан Пикфорд («Эвертон»)
  14. Сенне Ламменс («Манчестер Юнайтед»)
  15. Унаи Симон («Атлетик» Бильбао)
  16. Робин Руфс («Сандерленд»)
  17. Диогу Кошта («Порту»)
  18. Люка Шевалье («Пари Сен-Жермен»)
  19. Микеле Ди Грегорио («Ювентус»)
  20. Георгий Мамардашвили («Ливерпуль»)

рейтинг Мануэль Нойер Тибо Куртуа Ян Зоммер Ян Облак Джанлуиджи Доннарумма Алиссон Беккер Эмилиано Мартинес Майк Меньян Давид Райя GiveMeSport Жоан Гарсия Люка Шевалье
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
