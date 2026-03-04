Голкипер ПСЖ попал в рейтинг лучших вратарей планеты. Кто – лидер?
Список возглавил Давид Райя
Авторитетное издание GiveMeSport опубликовало обновленный рейтинг лучших вратарей мира.
Лидером рейтинга стал вратарь «Арсенала» Давид Райя – лидер в текущем сезоне АПЛ по количеству сухих матчей.
За испанцем разместился страж ворот «Реала» Тибо Куртуа. Бронза рейтинга досталась вратарю «Ливерпуля» Алиссону Бекеру.
В пятерку рейтинга попали также Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») и Жоан Гарсия («Барселона»).
Девятнадцатую позицию занял партнер Забарного в «ПСЖ» француз Люка Шевалье.
Ранее портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших нападающих в истории футбола.
Топ-20 лучших вратарей мира (2026)
- Давид Райя («Арсенал»)
- Тибо Куртуа («Реал Мадрид»)
- Алиссон Бекер («Ливерпуль»)
- Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»)
- Жоан Гарсия («Барселона»)
- Янн Зоммер («Интер»)
- Ян Облак («Атлетико Мадрид»)
- Майк Меньян («Милан»)
- Мануэль Нойер («Бавария»)
- Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
- Миле Свилар («Рома»)
- Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд)
- Джордан Пикфорд («Эвертон»)
- Сенне Ламменс («Манчестер Юнайтед»)
- Унаи Симон («Атлетик» Бильбао)
- Робин Руфс («Сандерленд»)
- Диогу Кошта («Порту»)
- Люка Шевалье («Пари Сен-Жермен»)
- Микеле Ди Грегорио («Ювентус»)
- Георгий Мамардашвили («Ливерпуль»)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рубчинский хочет перейти в «Карпаты»
Причиной послужила травма