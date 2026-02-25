Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Шахтера получил предложение из Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
25 февраля 2026, 23:08 | Обновлено 25 февраля 2026, 23:20
Легенда Шахтера получил предложение из Саудовской Аравии

Игор Дуляй мог работать на Ближнем Востоке

Игор Дуляй

Сербский специалист Игор Дуляй рассказал о том, что получал предложения из Венгрии, Саудовской Аравии, ОАЭ и Словении, а также вел переговорі с некоторыми из клубов:

«Затем была команда из Словении. Я поехал поговорить с владельцем клуба. Там были и другие кандидаты, но меня не выбрали. Я не буду называть этот клуб. В прошлом году я дважды разговаривал с представителями клуба из Венгрии – ничего не вышли. Также присутствовали офферы из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Это были прямые переговоры».

Игор Дуляй провел несколько лет карьеры в «Шахтере» в качестве игрока, а еще три года работал ассистентом Пауло Фонсеки.

Ранее Игор Дуляй заявил о том, что намерен возглавить «Шахтер».

По теме:
Сергей ПАЛКИН: «Инфантино должно думать не о России, а об этом»
Гол и ассист Роналду. Аль-Наср забил соперникам 5 голов в матче чемпионата
ВИДЕО. Роналду оформил 965-й гол в карьере. Сколько мячей забил с пенальти?
