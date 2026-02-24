Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Шахтера намерен возглавить горняков
Украина. Премьер лига
24 февраля 2026, 18:09 | Обновлено 24 февраля 2026, 19:13
Сербский специалист Игор Дуляй заявил о том, что хотел бы стать главным тренером донецкого «Шахтера»:

«Что касается «Шахтера», это большой клуб. И если бы у меня когда-нибудь появилась возможность возглавить «Шахтер», я бы, конечно, согласился. Я был бы очень рад такой возможности», – сказал серб.

Игор Дуляй защищал цвета донецкой команды в период с 2004 по 2010 год в качестве игрока и вместе с «горняками» завоевал Кубок УЕФА. С 2016 по 2019 работал ассистентом Паулу Фонсеки.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» получил предложение по нападающему.

Игор Дуляй Шахтер Донецк назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: HotSport
