Легенда Шахтера намерен возглавить горняков

Сербский специалист Игор Дуляй заявил о том, что хотел бы стать главным тренером донецкого «Шахтера»:

«Что касается «Шахтера», это большой клуб. И если бы у меня когда-нибудь появилась возможность возглавить «Шахтер», я бы, конечно, согласился. Я был бы очень рад такой возможности», – сказал серб.

Игор Дуляй защищал цвета донецкой команды в период с 2004 по 2010 год в качестве игрока и вместе с «горняками» завоевал Кубок УЕФА. С 2016 по 2019 работал ассистентом Паулу Фонсеки.

