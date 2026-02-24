Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
25.02.2026 22:00 - : -
Бенфика
Лига чемпионов
24 февраля 2026, 17:44 | Обновлено 24 февраля 2026, 19:03
Смотрите видеотрансляцию матча Лиги чемпионов 25 февраля в 22:00

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид – Бенфика

25 февраля состоится второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Реал Мадрид (Испания) и Бенфика (Португалия).

Поединок пройдет на арене Мадрида на стадионе Бернабеу. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе «орлов» выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Цвета «Реала» защищает украинец Андрей Лунин.

Первая встреча завершилась минимальной победой «Реала» – 1:0.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Бенфика Реал Мадрид Андрей Лунин смотреть онлайн Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков Реал - Бенфика
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
