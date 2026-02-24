25 февраля состоится второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Реал Мадрид (Испания) и Бенфика (Португалия).

Поединок пройдет на арене Мадрида на стадионе Бернабеу. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

В составе «орлов» выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Цвета «Реала» защищает украинец Андрей Лунин.

Первая встреча завершилась минимальной победой «Реала» – 1:0.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Реал Мадрид – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция