Реал Мадрид – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Лиги чемпионов 25 февраля в 22:00
25 февраля состоится второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Реал Мадрид (Испания) и Бенфика (Португалия).
Поединок пройдет на арене Мадрида на стадионе Бернабеу. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В составе «орлов» выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Цвета «Реала» защищает украинец Андрей Лунин.
Первая встреча завершилась минимальной победой «Реала» – 1:0.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
