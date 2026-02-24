Ливерпуль совершит супертрансфер. Игрок согласился на переход

Нидерландский защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен продолжит карьеру в составе «Ливерпуля». Об этом сообщает TopSkills Sport UK.

По информации источника, центрбек лондонского клуба дал согласие на переход, условия контракта не являются решающим фактором. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» уже ведут переговоры по трансферу.

В текущем сезоне на счету Микки ван де Вена 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться семью забитыми мячами и одним ассистом.

Ранее Вирджил ван Дейк рассказал, кто готов стать новым капитаном «Ливерпуля».