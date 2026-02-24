Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль совершит супертрансфер. Игрок согласился на переход
Англия
24 февраля 2026, 17:46 | Обновлено 24 февраля 2026, 19:06
2253
6

Ливерпуль совершит супертрансфер. Игрок согласился на переход

Микки ван де Вен продолжит карьеру в составе чемпиона Англии

Ливерпуль совершит супертрансфер. Игрок согласился на переход
Getty Images/Global Images Ukraine. Микки ван де Вен

Нидерландский защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен продолжит карьеру в составе «Ливерпуля». Об этом сообщает TopSkills Sport UK.

По информации источника, центрбек лондонского клуба дал согласие на переход, условия контракта не являются решающим фактором. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» уже ведут переговоры по трансферу.

В текущем сезоне на счету Микки ван де Вена 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться семью забитыми мячами и одним ассистом.

Ранее Вирджил ван Дейк рассказал, кто готов стать новым капитаном «Ливерпуля».

Gargantua
я бы Порро купил из Тотнема. Отличный защитник.
LexХХХ
Нічого собі "захисник"... 7+1 в 33 матчах!!!  Цікаво, в захисті він теж надійний?
Класний футболіст👍
Тотенгем потрохи "обезкровлюють", в них і так проблеми, а тут ще перехід одного з ключових фтболістів.
