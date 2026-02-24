ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
Кривбасс перенес игру с Зарей на арену Колоса
Клуб УПЛ Кривбасс объявил о том, что из-за погодных условий поле стадиона в Кривом Роге не будет готово принимать матч 18 тура чемпионата Украины против Заря.
Оба клуба уже договорились о том, что встреча состоится на стадионе Колоса. Игра запланирована на 1 марта, начало в 13:00.
Из-за проблем с полем в прошлом туре не состоялся матч Александрия – Оболонь, а хозяевам грозит техническое поражение.
В минувшем туре большие вопросы были к состоянию газоне стадиона Динамо, однако встреча с Рухом состоялась.
