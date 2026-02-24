Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
Украина. Премьер лига
24 февраля 2026, 17:45 | Обновлено 24 февраля 2026, 18:22
Кривбасс перенес игру с Зарей на арену Колоса

ФК Кривбасс

Клуб УПЛ Кривбасс объявил о том, что из-за погодных условий поле стадиона в Кривом Роге не будет готово принимать матч 18 тура чемпионата Украины против Заря.

Оба клуба уже договорились о том, что встреча состоится на стадионе Колоса. Игра запланирована на 1 марта, начало в 13:00.

Из-за проблем с полем в прошлом туре не состоялся матч Александрия – Оболонь, а хозяевам грозит техническое поражение.

В минувшем туре большие вопросы были к состоянию газоне стадиона Динамо, однако встреча с Рухом состоялась.

Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Кривбасс - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
