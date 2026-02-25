Эксперт: «Динамо 20 млн потратило. Суркисы должны спросить – где деньги?»
Вацко удивлен состоянием поля стадиона Динамо
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко удивлен тому, что ответственные за газон на стадионе Динамо допустили значительное падения качества поля.
«Мне говорили, что есть опасения по поводу поля, но я не очень верил. Динамо всегда было эталоном в плане подготовки поля. Год назад в феврале все было иначе, я специально пересмотрел».
«Там в Динамо сказали, что 20 млн гривен потратили на поле. Потратить 20 млн и получить такое? Собственники клуба должны спросить, а где 20 млн? Это же позорище», – сказал Вацко.
Многих удивило то, в каком состоянии был газон во время матча с Рухом.
вимагаю службового розслідування та притягнення винних до відповідальності
Впевнений на 100% що без рудої руки тут не обійшлося