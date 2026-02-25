Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эксперт: «Динамо 20 млн потратило. Суркисы должны спросить – где деньги?»
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 14:21 | Обновлено 25 февраля 2026, 14:38
Эксперт: «Динамо 20 млн потратило. Суркисы должны спросить – где деньги?»

Вацко удивлен состоянием поля стадиона Динамо

Эксперт: «Динамо 20 млн потратило. Суркисы должны спросить – где деньги?»
ФК Динамо Киев

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко удивлен тому, что ответственные за газон на стадионе Динамо допустили значительное падения качества поля.

«Мне говорили, что есть опасения по поводу поля, но я не очень верил. Динамо всегда было эталоном в плане подготовки поля. Год назад в феврале все было иначе, я специально пересмотрел».

«Там в Динамо сказали, что 20 млн гривен потратили на поле. Потратить 20 млн и получить такое? Собственники клуба должны спросить, а где 20 млн? Это же позорище», – сказал Вацко.

Многих удивило то, в каком состоянии был газон во время матча с Рухом.

Динамо Киев Игорь Суркис Виктор Вацко Украинская Премьер-лига
Виктор Вацко
Перший Серед Рівних в бані
Або триндьож про 20 млн, або він сам собі тих 20 млн в кишеню положив а по відомості пройшло що типу потратили на стадіон, на випадок якщо будуть якісь проблеми з УПЛ і УАФ скажем що готувалися, або цей президент тупо в клубі ніфіга не контролює, що виглядить малоймовірним. 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Khafre
цправильно, цар хороший то бояри погані
вимагаю службового розслідування та притягнення винних до відповідальності
Впевнений на 100% що без рудої руки тут не обійшлося
Ответить
-1
