25 февраля 2026, 18:47
Трансфер Забарного в ПСЖ повлиял на решение футболиста сменить клуб

Алекс Хименес рассказал, почему решил перейти в «Борнмут»

Трансфер Забарного в ПСЖ повлиял на решение футболиста сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Хименес

Правый защитник «Борнмута» Алекс Хименес рассказал, что одной из причин его перехода в клуб стало желание развиваться в команде, которая помогает игрокам делать шаг вперед в карьере.

«Конечно, это привлекает внимание, особенно этим летом, когда я увидел, что меня хочет Борнмут. Интересно наблюдать, что Хейсен перешел в «Реал», Забарный подписал контракт с ПСЖ, а Данго – с «Брентфордом». Это тоже стимулирует думать о своем будущем и о том, куда ты можешь двигаться», – сказал Хименес.

Ранее Энрике после победы над «Мецом» (3:0) ответил на вопрос, считает ли он, что футболист сборной Украины Илья Забарный может сыграть в полузащите.

Дмитрий Олийченко Источник: AS
