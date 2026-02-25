Трансфер Забарного в ПСЖ повлиял на решение футболиста сменить клуб

Правый защитник «Борнмута» Алекс Хименес рассказал, что одной из причин его перехода в клуб стало желание развиваться в команде, которая помогает игрокам делать шаг вперед в карьере.

«Конечно, это привлекает внимание, особенно этим летом, когда я увидел, что меня хочет Борнмут. Интересно наблюдать, что Хейсен перешел в «Реал», Забарный подписал контракт с ПСЖ, а Данго – с «Брентфордом». Это тоже стимулирует думать о своем будущем и о том, куда ты можешь двигаться», – сказал Хименес.

Ранее Энрике после победы над «Мецом» (3:0) ответил на вопрос, считает ли он, что футболист сборной Украины Илья Забарный может сыграть в полузащите.