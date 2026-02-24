Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
24 февраля 2026, 17:30 | Обновлено 24 февраля 2026, 17:41
1

Лига чемпионов. Ответные матчи 1/16 финала: расписание и сетка плей-офф

За два дня будет сыграно 8 поединков, включая игру Реал – Бенфика

Коллаж Sport.ua

Отвтеные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 пройдут 24 и 25 февраля.

За два дня пройдут 8 поединков этой стадии, и будут определены все участники 1/8 финала

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

8 лучших команд по итогам 8 туров вышли напрямую в 1/8 финала (Арсенал, Бавария, Ливерпуль, Тоттенхэм, Барселона, Челси, Спортинг, Ман Сити). Команды, занявшие в лиге 9–24 места, сыграют в 1/16 финала.

Наибольший интерес вызывает противостояние: Реал Бенфика. В 8-м туре украинский голкипер орлов Анатолий Трубин, забив гол в ворота галактикос на 90+4 минуте (4:2), принес португальской команде путевку в плей-офф. И жребий свел эти же команды снова в 1/16 финала. В первой игре Винисиус Жуниор принес победу Реалу (1:0), при этот судья на некоторое время остановил игру из-за расистского скандала.

В турнире выступают украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Алексей Кащук (Карабах), Даниил Кревсун (Боруссия Д).

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/16 финала. Ответные матчи. 24–25 февраля 2026

Расписание матчей

  • 24.02. 19:45. Атлетико (Испания) – Брюгге (Бельгия) [первый матч – 3:3]
  • 24.02. 22:00. Байер (Германия) – Олимпиакос (Греция) [первый матч – 2:0]
  • 24.02. 22:00. Интер (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) [первый матч – 1:3]
  • 24.02. 22:00. Ньюкасл (Англия) – Карабах (Азербайджан) [первый матч – 6:1]
  • 25.02. 19:45. Аталанта (Италия) – Боруссия Д (Германия) [первый матч – 0:2]
  • 25.02. 22:00. ПСЖ (Франция) – Монако (Франция) [первый матч – 3:2]
  • 25.02. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Бенфика (Португалия) [первый матч – 1:0]
  • 25.02. 22:00. Ювентус (Италия) – Галатасарай (Турция) [первый матч – 2:5]

Сетка плей-офф

Инфографика

По теме:
Атлетико – Брюгге. Стали известны стартовые составы на матч
Гризманн является 3-м игроком в истории ЛЧ по матчам без получения трофея
Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига чемпионов Ювентус Ливерпуль Барселона Галатасарай Тоттенхэм Ньюкасл Монако Брюгге Бенфика Боруссия Дортмунд Байер Олимпиакос Пирей Аталанта Интер Милан Спортинг Лиссабон Карабах Агдам Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Буде-Глимт Андрей Лунин Алексей Кащук ПСЖ Челси Анатолий Трубин Георгий Судаков Илья Забарный Даниил Кревсун
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
