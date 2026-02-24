Лига чемпионов. Ответные матчи 1/16 финала: расписание и сетка плей-офф
За два дня будет сыграно 8 поединков, включая игру Реал – Бенфика
Отвтеные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 пройдут 24 и 25 февраля.
За два дня пройдут 8 поединков этой стадии, и будут определены все участники 1/8 финала
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
8 лучших команд по итогам 8 туров вышли напрямую в 1/8 финала (Арсенал, Бавария, Ливерпуль, Тоттенхэм, Барселона, Челси, Спортинг, Ман Сити). Команды, занявшие в лиге 9–24 места, сыграют в 1/16 финала.
Наибольший интерес вызывает противостояние: Реал – Бенфика. В 8-м туре украинский голкипер орлов Анатолий Трубин, забив гол в ворота галактикос на 90+4 минуте (4:2), принес португальской команде путевку в плей-офф. И жребий свел эти же команды снова в 1/16 финала. В первой игре Винисиус Жуниор принес победу Реалу (1:0), при этот судья на некоторое время остановил игру из-за расистского скандала.
В турнире выступают украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Алексей Кащук (Карабах), Даниил Кревсун (Боруссия Д).
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
1/16 финала. Ответные матчи. 24–25 февраля 2026
Расписание матчей
- 24.02. 19:45. Атлетико (Испания) – Брюгге (Бельгия) [первый матч – 3:3]
- 24.02. 22:00. Байер (Германия) – Олимпиакос (Греция) [первый матч – 2:0]
- 24.02. 22:00. Интер (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) [первый матч – 1:3]
- 24.02. 22:00. Ньюкасл (Англия) – Карабах (Азербайджан) [первый матч – 6:1]
- 25.02. 19:45. Аталанта (Италия) – Боруссия Д (Германия) [первый матч – 0:2]
- 25.02. 22:00. ПСЖ (Франция) – Монако (Франция) [первый матч – 3:2]
- 25.02. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Бенфика (Португалия) [первый матч – 1:0]
- 25.02. 22:00. Ювентус (Италия) – Галатасарай (Турция) [первый матч – 2:5]
Сетка плей-офф
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У «Вереса» проблемы с Айдином
Похоже, вопрос будет решен положительно, несмотря на натянутые отношения Инфантино с Чефериным