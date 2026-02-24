Лидер Шахтера: «Вы рано выбросили Динамо из претендентов на титул УПЛ»

Ведущий защитник Шахтера Валерий Бондарь считает, что Динамо и Полесье попробуют навязать Шахтеру и ЛНЗ борьбу за чемпионство в УПЛ.

«Поля после такой зимы действительно в непростом состоянии, что может помогать командам отбирать очки у лидеров».

«Гонка за титул Шахтера и ЛНЗ? Вы рано выбросили из претендентов Динамо, а также Полесье. Они будут до конца бороться за чемпионство, так что нас ждет интересный финал сезона», – сказал Бондарь.

В таблице Шахтер и ЛНЗ опережают Полесье и Динамо на 5 и 9 очков соответственно.