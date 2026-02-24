Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Шахтера: «Вы рано выбросили Динамо из претендентов на титул УПЛ»
Украина. Премьер лига
24 февраля 2026, 17:10 | Обновлено 24 февраля 2026, 18:23
2572
9

Лидер Шахтера: «Вы рано выбросили Динамо из претендентов на титул УПЛ»

Бондарь считает, что киевляне еще не сдались

Лидер Шахтера: «Вы рано выбросили Динамо из претендентов на титул УПЛ»
ФК Шахтер

Ведущий защитник Шахтера Валерий Бондарь считает, что Динамо и Полесье попробуют навязать Шахтеру и ЛНЗ борьбу за чемпионство в УПЛ.

«Поля после такой зимы действительно в непростом состоянии, что может помогать командам отбирать очки у лидеров».

«Гонка за титул Шахтера и ЛНЗ? Вы рано выбросили из претендентов Динамо, а также Полесье. Они будут до конца бороться за чемпионство, так что нас ждет интересный финал сезона», – сказал Бондарь.

В таблице Шахтер и ЛНЗ опережают Полесье и Динамо на 5 и 9 очков соответственно.

По теме:
Легенда Шахтера намерен возглавить горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
Лидер ЛНЗ попал на радары клуба УПЛ. Принято решение
Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Валерий Бондарь Динамо Киев Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Falko
Лідер )))
Ответить
+2
Перець
надія завжди є
Ответить
+1
Ivanov
И вовсе не рано
Ответить
0
Fan DynamoKyiv
На данный момент, девять очков отставания от ЛНЗ и Шахтёра и ещё четыри от Полесье, и 4 место в таблице - это не приговор. Это вызов для Динамо Киев.
Это повод сжать кулаки, стать ещё громче и ещё злее на поле и в нашем утеплённом фанатском подвале Динамо Киев.
Сегодня кто-то смеётся. Кто-то говорит, что сезон потерян.
Кто-то уже раздаёт медали другим.
Но они забывают главное - Динамо Киев никогда не сдаётся.
Наша фанатская семья знает: чемпионство не выигрывают подкупами судей меховыми изделиями. Его вырывают характером. Его добывают потом, болью и верой до последней минуты. 9 очков - это всего три шага. Три матча. Три удара судьбы, которые могут перевернуть таблицу. Мы уже проходили через сложные времена. Мы поднимались, когда нас списывали. Мы становились сильнее, когда над нами пытались смеяться.
И придёт день, когда всё изменится. Когда Динамо снова будет на вершине.
Когда мы будем смотреть в таблицу и улыбаться.
Когда смех будет звучать уже с нашей стороны.
Пусть сейчас кто-то пытается вытирать об Динамо ноги.
Пусть соперники радуются раньше времени.
Но чемпионат длинный. И у Динамо есть характер.
Мы верим.
Мы ждём.
Мы поддерживаем до конца.
И когда прозвучит финальный свисток сезона - мы будем не оправдываться,
а праздновать. Вместе - до чемпионства💙🤍
Ответить
-4
Показать Скрыть 5 ответов
