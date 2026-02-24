Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер, Динамо, Полесье и другие. ЛНЗ снова проведет Elite Cup в Черкассах
Украина. Премьер лига
24 февраля 2026, 18:18 | Обновлено 24 февраля 2026, 19:15
Шахтер, Динамо, Полесье и другие. ЛНЗ снова проведет Elite Cup в Черкассах

Турнир продлится с 25 февраля по 1 марта

Шахтер, Динамо, Полесье и другие. ЛНЗ снова проведет Elite Cup в Черкассах
ФК ЛНЗ

С 25 февраля по 1 марта в Черкассах пройдет всеукраинский детский футбольный турнир ELITE CUP UA среди игроков 2011 года рождения. Соревнование будет принимать тренировочный центр ФК ЛНЗ.

В турнире примут участие шесть ведущих академий страны: ЛНЗ, Шахтер, Динамо, Рух, Карпаты и Полесье. Команды разных регионов Украины будут соревноваться за звание победителя ELITE CUP UA, демонстрируя уровень подготовки своих академий и потенциал молодых футболистов.

Все матчи пройдут на полях Тренировочного центра ФК ЛНЗ в Черкассах. Течение поединков можно будет просмотреть в прямом эфире на официальном YouTube-канале ФК ЛНЗ.

ELITE CUP UA стремится содействовать развитию детского футбола, создавать конкурентную среду для юных игроков и популяризировать спорт среди молодежи. Турнир станет площадкой для обмена опытом между академиями и возможностью для юных футболистов проявить себя на всеукраинском уровне.

ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Шахтер Донецк Динамо Киев Рух Львов Карпаты Львов
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Комментарии 1
Khafre
головний фаворит динамо
інтрига тільки в тому хзто займе місця з 2 по 6
