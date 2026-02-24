Шахтер, Динамо, Полесье и другие. ЛНЗ снова проведет Elite Cup в Черкассах

С 25 февраля по 1 марта в Черкассах пройдет всеукраинский детский футбольный турнир ELITE CUP UA среди игроков 2011 года рождения. Соревнование будет принимать тренировочный центр ФК ЛНЗ.

В турнире примут участие шесть ведущих академий страны: ЛНЗ, Шахтер, Динамо, Рух, Карпаты и Полесье. Команды разных регионов Украины будут соревноваться за звание победителя ELITE CUP UA, демонстрируя уровень подготовки своих академий и потенциал молодых футболистов.

Все матчи пройдут на полях Тренировочного центра ФК ЛНЗ в Черкассах. Течение поединков можно будет просмотреть в прямом эфире на официальном YouTube-канале ФК ЛНЗ.

ELITE CUP UA стремится содействовать развитию детского футбола, создавать конкурентную среду для юных игроков и популяризировать спорт среди молодежи. Турнир станет площадкой для обмена опытом между академиями и возможностью для юных футболистов проявить себя на всеукраинском уровне.