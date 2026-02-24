Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дарио СРНА: «С такими ФИФА и УЕФА россия может вернуться в футбол»
Украина. Премьер лига
24 февраля 2026, 17:25 | Обновлено 24 февраля 2026, 18:23
Дарио СРНА: «С такими ФИФА и УЕФА россия может вернуться в футбол»

В клубе снова раскритиковали футбольные организации

Дарио СРНА: «С такими ФИФА и УЕФА россия может вернуться в футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна выразил сомнение в том, что ФИФА и УЕФА готовы максимально долго бороться, чтобы россия оставалась вне большого футбола из-за войны в Украине.

«Мы уже потеряли 14 игроков из-за правил ФИФА, другие украинские клубы теряли из-за этого игроков.. ФИФА нам не помогает. А что касается возвращения россии, то с такими ФИФА и УЕФА все возможно».

«С УЕФА ситуация лучше, но ФИФА...», – сказал Срна.

Президент ФИФА Джанни Инфантино недавно заявил о том, что «санкции не работают и россию нужно вернуть в футбол».

российско-украинская война Дарио Срна Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига УЕФА ФИФА
Иван Зинченко Источник: AS
Sashko57
А що з цього приводу скаже громадянин шевченко. Яка його позиція?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Vince Mesk
Да запад сейчас это клоуны которые только слабых давят, будет Украина слабая послушная будут командовать, будет предъявлять , будут уважать . Такой менталитет  у них 
Ответить
0
_ Moore
А що, він справді лайкав касапських пропагандонів? Я би не здивувався.; зважаючи на те, як інші кроти (Конопля, наприклад, Ракицькй, Ордець; за Тимощука взагалі мови нема) лайкали...
Ответить
-1
Falko
Лайкні Соловйова - може, допоможе. Або нє. 
Ответить
-1
