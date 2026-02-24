Дарио СРНА: «С такими ФИФА и УЕФА россия может вернуться в футбол»

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна выразил сомнение в том, что ФИФА и УЕФА готовы максимально долго бороться, чтобы россия оставалась вне большого футбола из-за войны в Украине.

«Мы уже потеряли 14 игроков из-за правил ФИФА, другие украинские клубы теряли из-за этого игроков.. ФИФА нам не помогает. А что касается возвращения россии, то с такими ФИФА и УЕФА все возможно».

«С УЕФА ситуация лучше, но ФИФА...», – сказал Срна.

Президент ФИФА Джанни Инфантино недавно заявил о том, что «санкции не работают и россию нужно вернуть в футбол».