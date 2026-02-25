Ванату досталось в Испании после матча Жироны, в котором он забил гол

В понедельник, 23 февраля, «Жирона» на выезде сыграла вничью с «Алавесом» – 2:2 в рамках 25-го тура Примеры. За каталонский клуб отличились украинские легионеры: нападающий Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков.

Испанское издание L'Esportiu de Catalunya дало свой отзыв об игре каталонцев в этом поединке.

Цыганков: «Он активно двигался по полю и был причастен к самым острым моментам «Жироны» в первом тайме, выполнил угловой, который принес счет 1:1, и удачно завершил атаку голом, вдохновившим команду».

Ванат: «В самые сложные моменты на последней трети поля его почти не было видно, но он оказался в нужном месте во время углового и сильно пробил в ворота, сравняв счет».