ФОТО. Криштиану Роналду поддержал чемпионку после ужасной травмы

Криштиану Роналду отреагировал на откровенное признание Линдси Вонн после ее тяжелой травмы.

После двух недель в больнице и пяти операций американскую лыжницу выписали домой в США. Она получила сложный перелом большеберцовой кости с синдромом компартмента после падения 8 февраля на Играх Милан–Кортина. По словам Вонн, если бы не быстрая помощь хирурга Тома Хакетта, «спасти ногу было бы невозможно».

Спортсменка перенесла четыре операции в Италии и еще одну в США. На ее видео в Instagram отреагировал Роналду:

«Чемпионов определяют не только победы, но и моменты, когда они отказываются сдаваться. Продолжай бороться. Легенды всегда возвращаются», — написал CR7.