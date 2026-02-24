Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Криштиану Роналду поддержал чемпионку после ужасной травмы
24 февраля 2026, 01:36
Роналду обратился к легендарной спортсменке после 5 операций

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду отреагировал на откровенное признание Линдси Вонн после ее тяжелой травмы.

После двух недель в больнице и пяти операций американскую лыжницу выписали домой в США. Она получила сложный перелом большеберцовой кости с синдромом компартмента после падения 8 февраля на Играх Милан–Кортина. По словам Вонн, если бы не быстрая помощь хирурга Тома Хакетта, «спасти ногу было бы невозможно».

Спортсменка перенесла четыре операции в Италии и еще одну в США. На ее видео в Instagram отреагировал Роналду:

«Чемпионов определяют не только победы, но и моменты, когда они отказываются сдаваться. Продолжай бороться. Легенды всегда возвращаются», — написал CR7.

Максим Лапченко Источник: Marca
