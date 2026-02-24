ФОТО. Месси повезло: Антонела поразила формой в спортзале
Антонела Роккуццо любит спорт
Антонела Роккуццо показала отличную физическую форму после тренировки в зале.
37-летняя супруга Лионеля Месси недавно стала глобальным амбассадором бренда Anastasia Beverly Hills.
В Instagram она выложила фото в обтягивающем спортивном костюме, а также показала данные смарт-часов – 90 минут тренировки. У Антонелы почти 40 миллионов подписчиков, и снимки быстро разлетелись по сети.
Фанаты засыпали ее комплиментами, называя «королевой» и отмечая, что Месси «побеждает и на поле, и вне его».
Антонела призналась, что давно пользуется продукцией бренда и рада сотрудничеству.
Пара знакома с детства, воспитывает троих сыновей и живет в Майами после перехода Месси в «Интер Майами».
