ФОТО. Месси повезло: Антонела поразила формой в спортзале

Антонела Роккуццо показала отличную физическую форму после тренировки в зале.

37-летняя супруга Лионеля Месси недавно стала глобальным амбассадором бренда Anastasia Beverly Hills.

В Instagram она выложила фото в обтягивающем спортивном костюме, а также показала данные смарт-часов – 90 минут тренировки. У Антонелы почти 40 миллионов подписчиков, и снимки быстро разлетелись по сети.

Фанаты засыпали ее комплиментами, называя «королевой» и отмечая, что Месси «побеждает и на поле, и вне его».

Антонела призналась, что давно пользуется продукцией бренда и рада сотрудничеству.

Пара знакома с детства, воспитывает троих сыновей и живет в Майами после перехода Месси в «Интер Майами».