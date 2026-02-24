ФОТО. Жесть на поле: футболист Милана остался без зубов после удара

Рубен Лофтус-Чик сообщил болельщикам о своем состоянии после тяжелой травмы, полученной в матче «Милана» против «Пармы».

В результате столкновения головами 30-летний хавбек сломал челюсть и потерял несколько зубов.

Футболиста унесли с поля на носилках и доставили в больницу. У него диагностирован перелом альвеолярного отростка челюсти. Игрок перенес операцию, которая прошла успешно, и уже выписан. Срок восстановления – около восьми недель.

Лофтус-Чик поблагодарил врачей, партнеров по команде и фанатов за поддержку, отметив, что «самое худшее уже позади». Из-за травмы он пропустит минимум два месяца и рискует не сыграть в ближайших матчах сборной Англии.