Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жесть на поле: футболист Милана остался без зубов после удара
Италия
24 февраля 2026, 00:19 | Обновлено 24 февраля 2026, 00:32
623
1

ФОТО. Жесть на поле: футболист Милана остался без зубов после удара

Лофтус-Чик сломал челюсть и потерял зубы

24 февраля 2026, 00:19 | Обновлено 24 февраля 2026, 00:32
623
1 Comments
ФОТО. Жесть на поле: футболист Милана остался без зубов после удара
Instagram. Рубен Лофтус-Чик

Рубен Лофтус-Чик сообщил болельщикам о своем состоянии после тяжелой травмы, полученной в матче «Милана» против «Пармы».

В результате столкновения головами 30-летний хавбек сломал челюсть и потерял несколько зубов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Футболиста унесли с поля на носилках и доставили в больницу. У него диагностирован перелом альвеолярного отростка челюсти. Игрок перенес операцию, которая прошла успешно, и уже выписан. Срок восстановления – около восьми недель.

Лофтус-Чик поблагодарил врачей, партнеров по команде и фанатов за поддержку, отметив, что «самое худшее уже позади». Из-за травмы он пропустит минимум два месяца и рискует не сыграть в ближайших матчах сборной Англии.

По теме:
ФОТО. Красавица-журналистка из DAZN заставила забыть о самой игре
ФОТО. Экс-звезда Реала сбежал с конкурса красоты: что произошло?
ФОТО. Месси повезло: Антонела поразила формой в спортзале
фото травма Рубен Лофтус-Чик Милан чемпионат Италии по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Футбол | 23 февраля 2026, 19:26 13
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»

Известный в прошлом нападающий подвел итог первого тура в УПЛ после зимнего перерыва

Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
Футбол | 23 февраля 2026, 05:02 28
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию

Наставник киевлян тренирует команду на русском языке

ВИДЕО. Феерия Ваната в Испании! Владислав снова забил за Жирону
Футбол | 23.02.2026, 22:34
ВИДЕО. Феерия Ваната в Испании! Владислав снова забил за Жирону
ВИДЕО. Феерия Ваната в Испании! Владислав снова забил за Жирону
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
Олимпийские игры | 23.02.2026, 09:15
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
Футбол | 23.02.2026, 07:02
Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Серьезно пострадал, из-за этой травмы на 8 минуте Милан так и не собрался
Ответить
0
Популярные новости
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
22.02.2026, 16:45 4
Футбол
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
22.02.2026, 10:05 1
Футбол
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
22.02.2026, 09:13 7
Футбол
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 21
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
23.02.2026, 06:23 16
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
23.02.2026, 10:31 4
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
22.02.2026, 06:45 19
Бокс
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
22.02.2026, 14:32 19
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем