ФОТО. Шок-покупка чемпиона мира: Эрнандес украсил дом гигантской гориллой
Лукас Эрнандес купил 4-метровую гориллу с Кубком мира
Французский защитник ПСЖ Лукас Эрнандес удивил болельщиков необычной покупкой.
Футболист приобрел 4-метровую статую гориллы, которая держит трофей чемпионата мира 2018 года. Именно тот Кубок мира, который Эрнандес выиграл в составе сборной Франции.
По информации источников, гигантская фигура станет элементом декора его дома. Фото статуи уже появились в соцсетях и вызвали активное обсуждение среди фанатов.
Одни болельщики назвали покупку «эффектной и символичной», другие шутят, что теперь трофей получил «самого большого охранника в мире».
Напомним, Лукас Эрнандес стал чемпионом мира в 2018 году вместе со сборной Франции, сыграв важную роль в победном турнире для «Les Bleus».
🚨 𝗡𝗘𝗪: Lucas Hernández bought a 4-METER GORILLA statue holding the 2018 World Cup trophy he won.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 23, 2026
He wanted to decorate his house with this statue. pic.twitter.com/hamBteD8YO
