ФОТО. Шок-покупка чемпиона мира: Эрнандес украсил дом гигантской гориллой

Французский защитник ПСЖ Лукас Эрнандес удивил болельщиков необычной покупкой.

Футболист приобрел 4-метровую статую гориллы, которая держит трофей чемпионата мира 2018 года. Именно тот Кубок мира, который Эрнандес выиграл в составе сборной Франции.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

По информации источников, гигантская фигура станет элементом декора его дома. Фото статуи уже появились в соцсетях и вызвали активное обсуждение среди фанатов.

Одни болельщики назвали покупку «эффектной и символичной», другие шутят, что теперь трофей получил «самого большого охранника в мире».

Напомним, Лукас Эрнандес стал чемпионом мира в 2018 году вместе со сборной Франции, сыграв важную роль в победном турнире для «Les Bleus».