Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Шок-покупка чемпиона мира: Эрнандес украсил дом гигантской гориллой
Другие новости
24 февраля 2026, 00:05 | Обновлено 24 февраля 2026, 00:09
ФОТО. Шок-покупка чемпиона мира: Эрнандес украсил дом гигантской гориллой

Лукас Эрнандес купил 4-метровую гориллу с Кубком мира

X. Лукас Эрнандес

Французский защитник ПСЖ Лукас Эрнандес удивил болельщиков необычной покупкой.

Футболист приобрел 4-метровую статую гориллы, которая держит трофей чемпионата мира 2018 года. Именно тот Кубок мира, который Эрнандес выиграл в составе сборной Франции.

По информации источников, гигантская фигура станет элементом декора его дома. Фото статуи уже появились в соцсетях и вызвали активное обсуждение среди фанатов.

Одни болельщики назвали покупку «эффектной и символичной», другие шутят, что теперь трофей получил «самого большого охранника в мире».

Напомним, Лукас Эрнандес стал чемпионом мира в 2018 году вместе со сборной Франции, сыграв важную роль в победном турнире для «Les Bleus».

Лукас Эрнандес ПСЖ lifestyle сборная Франции по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
