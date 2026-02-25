Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Киевское Динамо пригласило нового тренера, и тот полностью изменил систему
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 02:32 |
Киевское Динамо пригласило нового тренера, и тот полностью изменил систему

Малицкий – о работе с «Динамо»

Киевское Динамо пригласило нового тренера, и тот полностью изменил систему
ФК Динамо. Владимир Малицкий

Новоиспеченный тренер-аналитик «Динамо» Владимир Малицкий рассказал о своих задачах и нововведениях в киевском клубе.

– Мы часто видим, что вы на каждой тренировке запускаете дрон. Какую информацию он предоставляет вам, какую он собирает и как вы ее затем анализируете?

– Дрон – это, прежде всего, можно так сказать, глаза тренерского штаба в небе. Соответственно, он позволяет мне видеть тактическую картину тренировки или игры. Я вижу, где располагаются игроки в атаке, в обороне. Соответственно, когда мы смотрим все это на уровне поля или на уровне глаз, ты можешь не увидеть какие-то нюансы и детали, которые ты увидишь с высоты. Именно поэтому мы его и используем.

– Чем вам нравится именно детальная аналитика в футболе?

– Всегда при просмотре футбола я интересовался не только тем, что происходит на поле. Мне всегда было интересно именно, почему происходит на поле то или иное действие. И соответственно аналитика позволяет мне найти ответ на эти вопросы.

– И какие показатели во время тренировок вы должны отслеживать и какие трекеры при этом используете?

– Мы обращаем внимание на то, какое расстояние игроки пробежали, сколько они пробежали метров в четвертой, в пятой зоне и соответственно все это потом демонстрируем тренерскому штабу.

– А какую игру легче для вас анализировать: победную или игру, в которой команда проиграла?

– Ну, конечно, ту, где команда проиграла, потому что победа может маскировать некоторые проблемы команды по результатам, но работа аналитика как раз и заключается в том, чтобы быть объективным даже во время победы, хотя поражение дает больше вариантов для роста.

– Как собранные вами данные влияют на структуру именно тренировок?

– Если мы смотрим по игре или по тренировке, что у нас, например, есть определенные проблемы в среднем блоке с компактностью, соответственно мы это просматриваем, можем обсудить с тренерским штабом и подкорректировать уже тренировку именно на позиционную оборону, чтобы это исправить.

– Используете ли вы искусственный интеллект в обработке статистики, аналитики, командных действий?

– Да, искусственный интеллект это уже настоящее, он очень сильно интегрирован во все сферы жизни, соответственно футбол также. Искусственный интеллект, новейшие технологии, они очень помогают, экономят много времени и ресурсов на поиск, обработку информации, но все равно человека из этой цепочки нельзя выбросить, ведь именно он принимает ключевые решения, как именно с этой информацией работать, как ее презентовать игрокам, - пояснил Малицкий.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
