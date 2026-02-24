Киевский клуб шокировал президента УПЛ. Хотели играть матчи не в Украине
«Оболонь» предлагала провести матчи УПЛ в Турции
Генеральный директор «Оболони» Александр Ризниченко прокомментировал ситуацию с отменой матча 17-го тура чемпионата Украины.
– Насколько целесообразно возобновлять чемпионат в таких условиях?
– Я задал этот вопрос нашему президенту УПЛ. Говорю: возможно, лучше было бы провести первые два тура в Турции. Только три команды – «Полесье», «Карпаты», «Кривбасс» проводили свои сборы в Испании. Я думаю, не было бы большой проблемой переехать в Турцию и провести там два тура.
На что мне ответили, что Минмолодежьспорт против этого, так как это чемпионат Украины. В подробности я не вдавался, я не знаю, каковы там понимание и указания министерства.
Мы сделали все для того, чтобы футбол состоялся на «Оболонь-Арене».
– Свою задачу вы выполнили, как говорится?
– Свою задачу мы выполнили не на 100%, а на 200%, учитывая эти погодные условия. Особенно в Киеве. Если вы можете приехать на «Оболонь-Арену», вы можете увидеть, сколько снега еще лежит в технических зонах. Мы с понедельника начинаем его вывозить за пределы стадиона.
Но футбольное поле на 100% готово для проведения футбольных матчей.
