Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Киевский клуб шокировал президента УПЛ. Хотели играть матчи не в Украине
Украина. Премьер лига
24 февраля 2026, 00:10 |
629
1

«Оболонь» предлагала провести матчи УПЛ в Турции

ФК Оболонь. Александр Ризниченко

Генеральный директор «Оболони» Александр Ризниченко прокомментировал ситуацию с отменой матча 17-го тура чемпионата Украины.

– Насколько целесообразно возобновлять чемпионат в таких условиях?

– Я задал этот вопрос нашему президенту УПЛ. Говорю: возможно, лучше было бы провести первые два тура в Турции. Только три команды – «Полесье», «Карпаты», «Кривбасс» проводили свои сборы в Испании. Я думаю, не было бы большой проблемой переехать в Турцию и провести там два тура.

На что мне ответили, что Минмолодежьспорт против этого, так как это чемпионат Украины. В подробности я не вдавался, я не знаю, каковы там понимание и указания министерства.

Мы сделали все для того, чтобы футбол состоялся на «Оболонь-Арене».

– Свою задачу вы выполнили, как говорится?

– Свою задачу мы выполнили не на 100%, а на 200%, учитывая эти погодные условия. Особенно в Киеве. Если вы можете приехать на «Оболонь-Арену», вы можете увидеть, сколько снега еще лежит в технических зонах. Мы с понедельника начинаем его вывозить за пределы стадиона.

Но футбольное поле на 100% готово для проведения футбольных матчей.

По теме:
Оболонь нашла замену матчу против Александрии
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 17-го тура
Экс-арбитр ФИФА рассказал, грозит ли Александрии техническое поражение
Александр Ризниченко Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
Краще перенесли б чемпіонат на тиждень, погода вже значно тепліша, але як є
