Киевский клуб шокировал президента УПЛ. Хотели играть матчи не в Украине

Генеральный директор «Оболони» Александр Ризниченко прокомментировал ситуацию с отменой матча 17-го тура чемпионата Украины.

– Насколько целесообразно возобновлять чемпионат в таких условиях?

– Я задал этот вопрос нашему президенту УПЛ. Говорю: возможно, лучше было бы провести первые два тура в Турции. Только три команды – «Полесье», «Карпаты», «Кривбасс» проводили свои сборы в Испании. Я думаю, не было бы большой проблемой переехать в Турцию и провести там два тура.

На что мне ответили, что Минмолодежьспорт против этого, так как это чемпионат Украины. В подробности я не вдавался, я не знаю, каковы там понимание и указания министерства.

Мы сделали все для того, чтобы футбол состоялся на «Оболонь-Арене».

– Свою задачу вы выполнили, как говорится?

– Свою задачу мы выполнили не на 100%, а на 200%, учитывая эти погодные условия. Особенно в Киеве. Если вы можете приехать на «Оболонь-Арену», вы можете увидеть, сколько снега еще лежит в технических зонах. Мы с понедельника начинаем его вывозить за пределы стадиона.

Но футбольное поле на 100% готово для проведения футбольных матчей.