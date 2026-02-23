Кудровка и Заря выбрали стартовые составы на матч 17-го тура Премьер-лиги
Поединок чемпионата Украины состоится в понедельник, 23 февраля, в 15:30 по киевскому времени
В матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в понедельник, 23 февраля, сыграют «Кудровка» и луганская «Заря».
Наставники команд – Василий Баранов и Виктор Скрипник – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.
После 16-ти сыгранных матчей «Кудровка» набрала 15 баллов и разместилась на 13-й позиции в турнирной таблице. «Заря» занимает восьмое место, в активе команды Скрипника – 23 пункта.
Кудровка: Яшков, Векляк, Сердюк, Гусев, Мельничук, Думанюк, Нагнойный, Козак, Морозко, Овусу, Легостаев
Заря: Сапутин, Пердута, Джордан, Эскинья, Жуниор Рейс, Кушниренко, Попара, Андушич, Слесарь, Будковский, Вантух
