Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
23 февраля 2026, 14:37 | Обновлено 23 февраля 2026, 16:02
Кудровка и Заря выбрали стартовые составы на матч 17-го тура Премьер-лиги

Поединок чемпионата Украины состоится в понедельник, 23 февраля, в 15:30 по киевскому времени

Кудровка и Заря выбрали стартовые составы на матч 17-го тура Премьер-лиги
Коллаж Sport.ua. Кудровка – Заря

В матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в понедельник, 23 февраля, сыграют «Кудровка» и луганская «Заря».

Наставники команд – Василий Баранов и Виктор Скрипник – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

После 16-ти сыгранных матчей «Кудровка» набрала 15 баллов и разместилась на 13-й позиции в турнирной таблице. «Заря» занимает восьмое место, в активе команды Скрипника – 23 пункта.

Кудровка: Яшков, Векляк, Сердюк, Гусев, Мельничук, Думанюк, Нагнойный, Козак, Морозко, Овусу, Легостаев

Заря: Сапутин, Пердута, Джордан, Эскинья, Жуниор Рейс, Кушниренко, Попара, Андушич, Слесарь, Будковский, Вантух

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Кудровка – Заря:

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
