В ожидании дерби. Завацкая и Калинина получили соперниц в основе Антальи
В первом раунде основной сетки Катарина встретится со второй сеяной Юлией Грабер
Украинские теннисистки Ангелина Калинина (WTA 202) и Катарина Завацкая (WTA 317) получили соперниц в основной сетке грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.
Калинина в первом раунде встретится с «нейтралкой» Алевтиной Ибрагимовой (WTA 326). Это будет первое очное противостояние соперниц.
Завацкая, которая прошла квалификацию, в 1/16 финала поборется со второй сеяной Юлией Грабер (Австрия, WTA 79). Ранее Завацкая четыре раза играла против Грабер и одержала одну победу – в Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Австрии в ноябре 2024 года.
Если Калинина и Завацкая выиграют свои поединки первого круга, то в 1/8 финала сыграют друг с другом.
Помимо Ангелины и Катарины, в Анталье также выступит Александра Олейникова – украинка посеяна под первым номером и в 1/16 финала выйдет на корт против Полины Кудерметовой.
Результаты жеребьевки основы WTA 125 в Анталье для украинок (R1):
- Александра Олейникова [1] – Полина Кудерметова
- Ангелина Калинина – Алевтина Ибрагимова [Q]
- Катарина Завацка [Q] / Юлия Грабер [2]
