Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 нацелился на двух легионеров из клуба Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
23 февраля 2026, 14:49 | Обновлено 23 февраля 2026, 15:28
1910
8

Металлист 1925 нацелился на двух легионеров из клуба Премьер-лиги

Харьковский клуб заинтересован в услугах защитника Ивана Дибанго и вингера Глейкера Мендосы

23 февраля 2026, 14:49 | Обновлено 23 февраля 2026, 15:28
1910
8 Comments
Металлист 1925 нацелился на двух легионеров из клуба Премьер-лиги
ФК Кривбасс Кривой Рог. Глейкер Мендоса

Харьковский «Металлист 1925» продолжает активную работу на трансферном рынке в поиске усиления для главного тренера Младена Бартуловича.

В сферу интересов команды попали два легионера из криворожского «Кривбасса» – сенегальский защитник Иван Дибанго и венесуэльский вингер Глейкер Мендоса.

«Металлист 1925» уже сделал первое предложение о приобретении Дибанго, однако переговоры проходят тяжело из-за позиции 23-летнего игрока, который горит желанием покинуть чемпионат Украины.

За трансфер Мендосы харьковский клуб готов отдать солидные деньги по меркам Премьер-лиги, однако «Кривбасс» пытается сохранить одного из ключевых футболистов в составе команды Патрика ван Леувена.

В нынешнем сезоне Дибанго провел девять матчей в элитном дивизионе в футболке «Кривбасса». В активе Глейкера – 18 сыгранных поединков, пять забитых мячей и девять результативных передач.

По теме:
Скандальный легионер не собирается возвращаться в расположение лидера УПЛ
Баптистелла cтал одним из самых молодых легионеров в истории УПЛ
Источник: Колос усилит свою атаку македонским легионером
Металлист 1925 Кривбасс Кривой Рог Иван Дибанго Глейкер Мендоса трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: INSIDE UPL
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
Футбол | 23 февраля 2026, 05:54 0
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов

Не стало Василия Мартыненко

Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
Олимпийские игры | 22 февраля 2026, 19:51 18
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде

Непряева забрала чужие лыжи

Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
Футбол | 23.02.2026, 07:02
Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
Бенфика рискует потерять украинского футболиста перед матчем против Реала
Футбол | 23.02.2026, 15:53
Бенфика рискует потерять украинского футболиста перед матчем против Реала
Бенфика рискует потерять украинского футболиста перед матчем против Реала
Александрии грозит техническое поражение из-за отмененного матча с Оболонью
Футбол | 23.02.2026, 14:14
Александрии грозит техническое поражение из-за отмененного матча с Оболонью
Александрии грозит техническое поражение из-за отмененного матча с Оболонью
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
Дибанго после травмы играет слабо, я бы на него не тратился.
а вот Мендоса это конечно бриллиант для уровня УПЛ. я его еще в первом матче когда увидел, сразу был поражен, что игрока такого уровня привезли в УПЛ. 
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
514839
Краще б "націлилися" на когось, замість Бартуловича
Ответить
+1
icebeer
Мендоса да,хорош.
Ответить
+1
VIPsector1
Вирок. Це коли маскот «стрьомна корова» тримає копито на грудині під час виконання державного гімну. Чорти.
Ответить
0
Перець
звідки в Металіста бабла на придбання гравців
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ВИДЕО. Наш Месси! Украинец забил первый гол в чемпионате Англии
ВИДЕО. Наш Месси! Украинец забил первый гол в чемпионате Англии
21.02.2026, 21:48 4
Футбол
Огненный хоккей. Сборные Канады и США сыграли за золото Олимпиады
Огненный хоккей. Сборные Канады и США сыграли за золото Олимпиады
22.02.2026, 18:05 22
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
22.02.2026, 06:45 19
Бокс
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 20
Футбол
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
22.02.2026, 09:55 18
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
23.02.2026, 06:23 16
Футбол
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
22.02.2026, 08:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем