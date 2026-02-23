Металлист 1925 нацелился на двух легионеров из клуба Премьер-лиги

Харьковский «Металлист 1925» продолжает активную работу на трансферном рынке в поиске усиления для главного тренера Младена Бартуловича.

В сферу интересов команды попали два легионера из криворожского «Кривбасса» – сенегальский защитник Иван Дибанго и венесуэльский вингер Глейкер Мендоса.

«Металлист 1925» уже сделал первое предложение о приобретении Дибанго, однако переговоры проходят тяжело из-за позиции 23-летнего игрока, который горит желанием покинуть чемпионат Украины.

За трансфер Мендосы харьковский клуб готов отдать солидные деньги по меркам Премьер-лиги, однако «Кривбасс» пытается сохранить одного из ключевых футболистов в составе команды Патрика ван Леувена.

В нынешнем сезоне Дибанго провел девять матчей в элитном дивизионе в футболке «Кривбасса». В активе Глейкера – 18 сыгранных поединков, пять забитых мячей и девять результативных передач.