Металлист 1925 нацелился на двух легионеров из клуба Премьер-лиги
Харьковский клуб заинтересован в услугах защитника Ивана Дибанго и вингера Глейкера Мендосы
Харьковский «Металлист 1925» продолжает активную работу на трансферном рынке в поиске усиления для главного тренера Младена Бартуловича.
В сферу интересов команды попали два легионера из криворожского «Кривбасса» – сенегальский защитник Иван Дибанго и венесуэльский вингер Глейкер Мендоса.
«Металлист 1925» уже сделал первое предложение о приобретении Дибанго, однако переговоры проходят тяжело из-за позиции 23-летнего игрока, который горит желанием покинуть чемпионат Украины.
За трансфер Мендосы харьковский клуб готов отдать солидные деньги по меркам Премьер-лиги, однако «Кривбасс» пытается сохранить одного из ключевых футболистов в составе команды Патрика ван Леувена.
В нынешнем сезоне Дибанго провел девять матчей в элитном дивизионе в футболке «Кривбасса». В активе Глейкера – 18 сыгранных поединков, пять забитых мячей и девять результативных передач.
а вот Мендоса это конечно бриллиант для уровня УПЛ. я его еще в первом матче когда увидел, сразу был поражен, что игрока такого уровня привезли в УПЛ.