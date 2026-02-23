Забарный узнал неприятные новости накануне матча ПСЖ в Лиге чемпионов

Защитник французского ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный снова вернется на скамейку запасных в матче плей-офф Лиги чемпионов, который состоится 25 февраля.

По информации издания Le Parisien, наставник парижского клуба Луис Энрике предоставил отдых почти всем основным защитникам в последней игре чемпионата против «Меца» (3:0).

В поединке 23-го тура Лиги 1 на поле вышли Забарный, Лукас Бералдо, Лукас Эрнандес и Ашраф Хакими, однако в предстоящем поединке с «Монако» в старте останется только футболист сборной Марокко.

В противостоянии с «Монако» (3:2 в первом матче) компанию Ашрафу составят капитан команды Маркиньос, Нуну Мендеш и Вильян Пачо.

Есть в ПСЖ и потери – в лазарете продолжает находиться испанский полузащитник Фабиан Руис и под вопросом остается состояние вингера Усмана Дембеле, который должен в ближайшее время пройти дополнительный медицинский осмотр.