Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Забарный узнал неприятные новости накануне матча ПСЖ в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
23 февраля 2026, 16:27
Забарный узнал неприятные новости накануне матча ПСЖ в Лиге чемпионов

Защитник сборной Украины вернется на скамейку запасных в игре против французского «Монако»

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник французского ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный снова вернется на скамейку запасных в матче плей-офф Лиги чемпионов, который состоится 25 февраля.

По информации издания Le Parisien, наставник парижского клуба Луис Энрике предоставил отдых почти всем основным защитникам в последней игре чемпионата против «Меца» (3:0).

В поединке 23-го тура Лиги 1 на поле вышли Забарный, Лукас Бералдо, Лукас Эрнандес и Ашраф Хакими, однако в предстоящем поединке с «Монако» в старте останется только футболист сборной Марокко.

В противостоянии с «Монако» (3:2 в первом матче) компанию Ашрафу составят капитан команды Маркиньос, Нуну Мендеш и Вильян Пачо.

Есть в ПСЖ и потери – в лазарете продолжает находиться испанский полузащитник Фабиан Руис и под вопросом остается состояние вингера Усмана Дембеле, который должен в ближайшее время пройти дополнительный медицинский осмотр.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
Бенфика рискует потерять украинского футболиста перед матчем против Реала
ПСЖ – Мец – 3:0. Встреча Забарного и Цитаишвили. Видео голов и обзор матча
Николай Тытюк Источник: Le Parisien
