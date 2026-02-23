Шищенко оценил перспективы Буковины в Первой лиге и Кубке Украины

Главный тренер черновицкой «Буковины» Сергей Шищенко оценил перспективы команды в борьбе за выход в элитный дивизион, а также поделился мнением о борьбе в весенней части соревнований Первой лиги:

– Что касается возобновления соревнований в Первой лиге. Базовая дата – 21 марта. Последний официальный матч «Буковина» сыграла 29 ноября 2025, перерыв составляет почти четыре месяца. Не слишком большая пауза?

– Конечно же, пауза большая, но... Вы же понимаете, что большинство стадионов команд Первой лиги, а возможно и все, я точно не знаю, не имеют подогрева полей, поэтому ПФЛ, учитывая это, и составил именно такой календарь проведения соревнований.

Куда лучше и целесообразнее начинать матчи Первой лиги в конце марта, когда газоны будут в более или менее нормальном состоянии, чем сделать это в феврале.

– Первую половину чемпионата в Первой лиге «Буковина» отыграла хорошо и закрепилась во главе чемпионской гонки, имея преимущество в плюс девять очков над ближайшим преследователем, отрыв солидный. Путевка в УПЛ уже у вас в кармане?

– Об УПЛ пока не думаем, потому что впереди еще 12 туров и конкуренция, поверьте, будет очень приличной. Готовимся к тому, что вторая половина сезона в Первой лиге будет непростой, ведь так называемый весенний футбол очень непредсказуем. Расслабляться рано.

Не стоит забывать также, что «Буковина» поспорит за Кубок Украины. И у нас нет такого, что приоритет – победа в Первой лиге, а Кубок – некий второстепенный турнир, нет. Непросто нам будет в Кубке, но... Поборемся.

Самое важное для меня, чтобы «Буковина» пробилась в УПЛ по итогам сезона, завоевала путевку в элитный дивизион. Очень хочу испытать, пережить эти эмоции. Для клуба, для Черновцов – это будет исторический успех, 32 года «Буковина» не играла в элите, – рассказал Шищенко.

Турнирная таблица Первой лиги чемпионата Украины: