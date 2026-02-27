Источник назвал худшее наказание, которое может угрожать Мудрику

Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик продолжает находиться вне футбола из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ.

Один из английских источников собрал всю информацию, которая известна о ситуации вокруг игрока и рассказал о возможных сценариях, как будет развиваться карьера некогда талантливого футболиста:

«Обновление по делу Михаила Мудрика. Временно дисквалифицирован с декабря 2024 года после положительного теста на мельдоний.

Футбольная ассоциация Англии предъявила ему обвинения в июне 2025 года, дело продолжается, окончательного вердикта/длительности дисквалификации пока нет.

WADA может вынести любое решение. Мудрик настаивает на невиновности (рассматривается вариант с заражением через инъекцию стволовых клеток в Украине + добровольное прохождение детектора лжи).

По последней информации вингер проводит регулярные индивидуальные тренировки в Лондоне. В случае возвращения на футбольное поле существует вариант с арендой во французский «Страсбург» для восстановления оптимальной формы.

Если вопрос будет решен положительно (уменьшение дисквалификации или ее отсутствие), украинец может вернуться в середине 2026 года, восстановить свою физическую форму, бороться за место в стартовом составе «Челси».

Худший сценарий: дисквалификация до четырех лет и возвращение в 2029 году, а также завершение пребывания в «Челси», – сообщили в Англии.