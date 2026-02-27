Источник назвал худшее наказание, которое может угрожать Мудрику
Существует вариант, при котором вингер сборной Украины вернется на поле не раньше 2029 года
Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик продолжает находиться вне футбола из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ.
Один из английских источников собрал всю информацию, которая известна о ситуации вокруг игрока и рассказал о возможных сценариях, как будет развиваться карьера некогда талантливого футболиста:
«Обновление по делу Михаила Мудрика. Временно дисквалифицирован с декабря 2024 года после положительного теста на мельдоний.
Футбольная ассоциация Англии предъявила ему обвинения в июне 2025 года, дело продолжается, окончательного вердикта/длительности дисквалификации пока нет.
WADA может вынести любое решение. Мудрик настаивает на невиновности (рассматривается вариант с заражением через инъекцию стволовых клеток в Украине + добровольное прохождение детектора лжи).
По последней информации вингер проводит регулярные индивидуальные тренировки в Лондоне. В случае возвращения на футбольное поле существует вариант с арендой во французский «Страсбург» для восстановления оптимальной формы.
Если вопрос будет решен положительно (уменьшение дисквалификации или ее отсутствие), украинец может вернуться в середине 2026 года, восстановить свою физическую форму, бороться за место в стартовом составе «Челси».
Худший сценарий: дисквалификация до четырех лет и возвращение в 2029 году, а также завершение пребывания в «Челси», – сообщили в Англии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
27 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка
Молодой вратарь рассказал о дебюте в основном команде
можуть допустити до гри весною,
але можуть і літом,
можуть допустити через рік або два,
а можуть через три роки. )