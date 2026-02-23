Кудровка – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 17-го тура УПЛ состоится 23 февраля в 15:30 по киевскому времени
В понедельник, 23 февраля 2026 года, в 15:30 состоится матч 17-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кудровка» и «Заря».
Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно.
Обслуживать матч будет арбитр Максим Козыряцкий из Запорожья.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
События матча
