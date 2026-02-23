Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кудровка – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Кудровка
23.02.2026 15:30 – FT 2 : 2
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 февраля 2026, 15:30 |
603
0

Кудровка – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 17-го тура УПЛ состоится 23 февраля в 15:30 по киевскому времени

23 февраля 2026, 15:30 |
603
0
Кудровка – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 23 февраля 2026 года, в 15:30 состоится матч 17-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кудровка» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Максим Козыряцкий из Запорожья.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Кудровка – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кудровка – Заря
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Автогол забил Андерсон Джордан (Заря).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Беляев (Кудровка).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кушниренко (Заря), асcист Габриэль Эскинья.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Пердута (Заря), асcист Рейс Жуниор.
По теме:
Фестиваль нелепых рикошетов. Заря упустила победу над Кудровкой
Главный претендент на выход в УПЛ потерял футболиста из-за ужасной травмы
Кудровка – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Кудровка Заря Луганск Кудровка - Заря
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
