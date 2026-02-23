В понедельник, 23 февраля 2026 года, в 15:30 состоится матч 17-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кудровка» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно.

Обслуживать матч будет арбитр Максим Козыряцкий из Запорожья.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Кудровка – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

