Моуриньо резко высказался о скандале с Винисиусом

Главного тренера «Бенфики» Жозе Моуриньо попросили прояснить ситуацию относительно резкой критики в его адрес, вызванной высказываниями о конфликте между Винисиусом Жуниором и Джанлукой Престианни.

Напомним, что вингер мадридского «Реала» обвинил форварда лиссабонцев в расистских высказываниях во время очного поединка в Лиге чемпионов, который завершился минимальной победой португальского клуба (1:0).

В момент инцидента аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам для экспертов. Тогда Моуриньо скептически высказался о бразильце: «Здесь кроется какая-то странность. На какой бы стадион он ни приехал, там вечно случаются подобные инциденты».

«Я не намерен возвращаться к обсуждению этой темы. Лишь еще раз замечу, что обстоятельства оказались крайне сложными для каждого участника. Не стану углубляться в детали возникших проблем, но всем пришлось непросто. Тем не менее, мы остались верны профессиональному долгу и справились со своей работой на высоком уровне», – заявил Жозе на встрече со СМИ после разгрома команды «АВС» (3:0).

Пресс-атташе «орлов» позже уточнил, что УЕФА ведет официальное разбирательство, в связи с чем наставник временно не имеет права разглашать подробности дела.