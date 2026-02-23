Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Гвардиола приехал на матч третьего дивизиона чемпионата Италии

Наставник Манчестер Сити был замечен на трибунах во время поединка Серии С

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола был замечен на трибунах во время поединка итальянской Серии C между командами «Унион Брешия» и «Про Патрия», который завершился со счетом 3:2.

По сведениям издания La Repubblica, испанский специалист наблюдал за игрой из VIP-ложи. Компанию ему составил экс-полузащитник сборной Исландии Биркир Бьярнасон. Напомним, что «Унион Брешия» – это новый проект, созданный в 2025 году после банкротства исторической «Брешии», не справившейся с долгами.

Сообщается, что Гвардиола, защищавший цвета «Брешии» в годы своей игровой карьеры, прибыл в Италию с особым визитом. Пеп хотел лично поздравить с днем рождения своего давнего товарища Эдоардо Пьовани, который на данный момент занимает пост менеджера в воссозданном клубе.

Пеп Гвардиола Манчестер Сити Брешия Серия C
Михаил Олексиенко Источник: Football-Italia
