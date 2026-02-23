ATP23 февраля 2026, 11:27 |
ATP 500 Дубай. Превзойдет ли Феликс свой результат? Жребий турнира в ОАЭ
Пятисотник в Дубае пройдет с 23 по 28 февраля, Оже-Альяссим – первый сеяный
С 23 по 28 февраля состоится хардовый турнир АТР 500 в Дубае, ОАЭ. Финальный матч запланирован на субботу – 28 число.
Топ-8 сеяных игроков и их соперники в первом круге:
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) [1] – Чжан Чжичжэн (Китай)
- Александр Бублик (Казахстан) [2] – Ян-Леннард Штруфф (Германия)
- Даниил Медведев [3] – Шан Цзюньчэн (Китай)
- Джек Дрейпер (Великобритания) [4] – Кентен Али (Франция)
- Андрей Рублев [5] – Валентен Ройе (Франция)
- Якуб Меншик (Чехия) [6] – Хуберт Хуркач (Польша)
- Карен Хачанов [7] – Александр Шевченко (Казахстан)
- Иржи Легечка (Чехия) [8] – Артур Фис (Франция)
Очки и призовые:
- R1: 0 очков – $25 825
- R2: 50 очков – $48 420
- 1/4 финала: 100 очков – $90 710
- 1/2 финала: 200 очков – $175 555
- Финалист: 330 очков – $333 160
- Чемпион: 500 очков – $619 160
Лаки-лузеры турнира:
- Александр Шевченко (Казахстан)
- Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Обладетели wild card:
- Моз Эшарги (Тунис)
- Бенджамин Хассан (Ливан)
В прошлом году трофей достался представителю Греции Стефаносу Циципасу. В финале он обыграл Оже-Альяссима со счетом 6:3, 6:3.
