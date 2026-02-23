Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ATP 500 Дубай. Превзойдет ли Феликс свой результат? Жребий турнира в ОАЭ
ATP
ATP 500 Дубай. Превзойдет ли Феликс свой результат? Жребий турнира в ОАЭ

Пятисотник в Дубае пройдет с 23 по 28 февраля, Оже-Альяссим – первый сеяный

ATP 500 Дубай. Превзойдет ли Феликс свой результат? Жребий турнира в ОАЭ
С 23 по 28 февраля состоится хардовый турнир АТР 500 в Дубае, ОАЭ. Финальный матч запланирован на субботу – 28 число.

Топ-8 сеяных игроков и их соперники в первом круге:

  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) [1] – Чжан Чжичжэн (Китай)
  • Александр Бублик (Казахстан) [2] – Ян-Леннард Штруфф (Германия)
  • Даниил Медведев [3] – Шан Цзюньчэн (Китай)
  • Джек Дрейпер (Великобритания) [4] – Кентен Али (Франция)
  • Андрей Рублев [5] – Валентен Ройе (Франция)
  • Якуб Меншик (Чехия) [6] – Хуберт Хуркач (Польша)
  • Карен Хачанов [7] – Александр Шевченко (Казахстан)
  • Иржи Легечка (Чехия) [8] – Артур Фис (Франция)

Очки и призовые:

  • R1: 0 очков – $25 825
  • R2: 50 очков – $48 420
  • 1/4 финала: 100 очков – $90 710
  • 1/2 финала: 200 очков – $175 555
  • Финалист: 330 очков – $333 160
  • Чемпион: 500 очков – $619 160

Лаки-лузеры турнира:

  • Александр Шевченко (Казахстан)
  • Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Обладетели wild card:

  • Моз Эшарги (Тунис)
  • Бенджамин Хассан (Ливан)

В прошлом году трофей достался представителю Греции Стефаносу Циципасу. В финале он обыграл Оже-Альяссима со счетом 6:3, 6:3.

