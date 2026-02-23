ATP 500 Дубай. Превзойдет ли Феликс свой результат? Жребий турнира в ОАЭ

С 23 по 28 февраля состоится хардовый турнир АТР 500 в Дубае, ОАЭ. Финальный матч запланирован на субботу – 28 число.

Топ-8 сеяных игроков и их соперники в первом круге:

Феликс Оже-Альяссим (Канада) [1] – Чжан Чжичжэн (Китай)

Александр Бублик (Казахстан) [2] – Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Даниил Медведев [3] – Шан Цзюньчэн (Китай)

Джек Дрейпер (Великобритания) [4] – Кентен Али (Франция)

Андрей Рублев [5] – Валентен Ройе (Франция)

Якуб Меншик (Чехия) [6] – Хуберт Хуркач (Польша)

Карен Хачанов [7] – Александр Шевченко (Казахстан)

Иржи Легечка (Чехия) [8] – Артур Фис (Франция)

Очки и призовые:

R1: 0 очков – $25 825

R2: 50 очков – $48 420

1/4 финала: 100 очков – $90 710

1/2 финала: 200 очков – $175 555

Финалист: 330 очков – $333 160

Чемпион: 500 очков – $619 160

Лаки-лузеры турнира:

Александр Шевченко (Казахстан)

Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Обладетели wild card:

Моз Эшарги (Тунис)

Бенджамин Хассан (Ливан)

В прошлом году трофей достался представителю Греции Стефаносу Циципасу. В финале он обыграл Оже-Альяссима со счетом 6:3, 6:3.