Украинский бетон: Какую оценку Батагов получил в своем 50-м матче?

В рамках 23-го тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» одержал гостевую победу над «Газиантепом» со счетом 2:1. Этот поединок стал знаковым для украинского защитника Арсения Батагова, который отметил сразу два юбилея: он провел свой 40-й матч в национальном первенстве и 50-ю игру в составе «бордово-голубых» с учетом всех официальных турниров.

Аналитический портал Sofascore выставил Батагову оценку 7,1 за его выступление. Статистические показатели украинца впечатляют: на его счету два перехвата, пять выносов мяча и один заблокированный удар.

Арсений совершил один успешный отбор, выполнил четыре возврата владения и вышел победителем в трех из четырех позиционных дуэлей. Примечательно, что за все игровое время защитник ни разу не позволил соперникам себя обыграть.