Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский бетон: Какую оценку Батагов получил в своем 50-м матче?
Турция
23 февраля 2026, 03:47 | Обновлено 23 февраля 2026, 03:49
Статистические показатели украинца впечатляют

Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 23-го тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» одержал гостевую победу над «Газиантепом» со счетом 2:1. Этот поединок стал знаковым для украинского защитника Арсения Батагова, который отметил сразу два юбилея: он провел свой 40-й матч в национальном первенстве и 50-ю игру в составе «бордово-голубых» с учетом всех официальных турниров.

Аналитический портал Sofascore выставил Батагову оценку 7,1 за его выступление. Статистические показатели украинца впечатляют: на его счету два перехвата, пять выносов мяча и один заблокированный удар.

Арсений совершил один успешный отбор, выполнил четыре возврата владения и вышел победителем в трех из четырех позиционных дуэлей. Примечательно, что за все игровое время защитник ни разу не позволил соперникам себя обыграть.

Арсений Батагов Трабзонспор чемпионат Турции по футболу
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
