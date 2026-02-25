Французский журналист рассказал, как Забарный помог Сафонову
Валид Ашершур отметил действия украинца в матче с Мецом
Французский журналист Валид Ашершур поделился мыслями о победе «ПСЖ» в матче 23-го тура Лиги 1 с «Мецом» (3:0).
«Мец» имел показатель всего 0,08 ожидаемых голов. В штрафной «ПСЖ» ничего не происходило, и Сафонову не пришлось вступать в игру. Забарный и Бералдо контролировали оборону.
Они играли против команды, занимающей 18-е место в турнирной таблице Лиги 1, и контролировали игру. «ПСЖ» обладает необходимой зрелостью для победы в подобных матчах», - сказал Ашершур в эфире RMC.
Ранее экс-защитник «Динамо» Бенуа Тремулинас заявил, что «ПСЖ» может расслабиться, когда Забарного нет в составе.
