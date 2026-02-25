Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Французский журналист рассказал, как Забарный помог Сафонову
Франция
25 февраля 2026, 10:53
4

Французский журналист рассказал, как Забарный помог Сафонову

Валид Ашершур отметил действия украинца в матче с Мецом

4 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский журналист Валид Ашершур поделился мыслями о победе «ПСЖ» в матче 23-го тура Лиги 1 с «Мецом» (3:0).

«Мец» имел показатель всего 0,08 ожидаемых голов. В штрафной «ПСЖ» ничего не происходило, и Сафонову не пришлось вступать в игру. Забарный и Бералдо контролировали оборону.

Они играли против команды, занимающей 18-е место в турнирной таблице Лиги 1, и контролировали игру. «ПСЖ» обладает необходимой зрелостью для победы в подобных матчах», - сказал Ашершур в эфире RMC.

Ранее экс-защитник «Динамо» Бенуа Тремулинас заявил, что «ПСЖ» может расслабиться, когда Забарного нет в составе.

Илья Забарный Матвей Сафонов Мец ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
easterly
Заголовок в стилі ржавої провокації. Жгітє ісчо)
+8
KIEWADIM
П'др Забарный потужно продався за рублі московитам, нічого святого, манкурт, чому не мовою, зрада  
-3
