Французский журналист рассказал, как Забарный помог Сафонову

Французский журналист Валид Ашершур поделился мыслями о победе «ПСЖ» в матче 23-го тура Лиги 1 с «Мецом» (3:0).

«Мец» имел показатель всего 0,08 ожидаемых голов. В штрафной «ПСЖ» ничего не происходило, и Сафонову не пришлось вступать в игру. Забарный и Бералдо контролировали оборону.

Они играли против команды, занимающей 18-е место в турнирной таблице Лиги 1, и контролировали игру. «ПСЖ» обладает необходимой зрелостью для победы в подобных матчах», - сказал Ашершур в эфире RMC.

Ранее экс-защитник «Динамо» Бенуа Тремулинас заявил, что «ПСЖ» может расслабиться, когда Забарного нет в составе.