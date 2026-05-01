  4. Сборная Украины опередила россию в рейтинге самых дорогих сборных мира
01 мая 2026, 01:02 |
Сборная Украины опередила россию в рейтинге самых дорогих сборных мира

«Сине-желтые» разместились на 22-й строчке

01 мая 2026, 01:02 |
180
1 Comments
Сборная Украины опередила россию в рейтинге самых дорогих сборных мира
Обновлен рейтинг самых дорогих сборных в мире

Самыми дорогими национальными сборными мира 2026 года стали Англия (€1,30 млрд), Франция (€1,29 млрд) и Испания (€1,15 млрд) – все они превышают отметку в миллиард евро по рыночной стоимости составов.

В первой десятке также Бразилия, Португалия, Германия, Италия, Нидерланды, Аргентина и Турция.

Сборная Украины оценена в €274,20 млн и занимает 22-ю позицию в общем списке. Украинская команда опередила такие сборные, как Сербия (€266,70 млн), Хорватия (€258,50 млн), Камерун (€256,03 млн) и россия (€220,90 млн).

Рейтинг самых дорогих сборных:

  1. Англия – €1,30 млрд
  2. Франция – €1,29 млрд
  3. Испания – €1,15 млрд
  4. Бразилия – €932 млн
  5. Португалия – €841 млн
  6. Германия – €828 млн
  7. Италия – €827 млн
  8. Нидерланды – €808 млн
  9. Аргентина – €575 млн
  10. Турция – €508,2 млн

....22. Украина – €274,20 млн

Олійченко, прибери ганчірку кацапів, для чого картинку добавив? Зовсім їбо-бо?
