Сборная Украины опередила россию в рейтинге самых дорогих сборных мира

Обновлен рейтинг самых дорогих сборных в мире

Самыми дорогими национальными сборными мира 2026 года стали Англия (€1,30 млрд), Франция (€1,29 млрд) и Испания (€1,15 млрд) – все они превышают отметку в миллиард евро по рыночной стоимости составов.

В первой десятке также Бразилия, Португалия, Германия, Италия, Нидерланды, Аргентина и Турция.

Сборная Украины оценена в €274,20 млн и занимает 22-ю позицию в общем списке. Украинская команда опередила такие сборные, как Сербия (€266,70 млн), Хорватия (€258,50 млн), Камерун (€256,03 млн) и россия (€220,90 млн).

Рейтинг самых дорогих сборных:

Англия – €1,30 млрд Франция – €1,29 млрд Испания – €1,15 млрд Бразилия – €932 млн Португалия – €841 млн Германия – €828 млн Италия – €827 млн Нидерланды – €808 млн Аргентина – €575 млн Турция – €508,2 млн

....22. Украина – €274,20 млн

