Сборная Украины опередила россию в рейтинге самых дорогих сборных мира
«Сине-желтые» разместились на 22-й строчке
Обновлен рейтинг самых дорогих сборных в мире
Самыми дорогими национальными сборными мира 2026 года стали Англия (€1,30 млрд), Франция (€1,29 млрд) и Испания (€1,15 млрд) – все они превышают отметку в миллиард евро по рыночной стоимости составов.
В первой десятке также Бразилия, Португалия, Германия, Италия, Нидерланды, Аргентина и Турция.
Сборная Украины оценена в €274,20 млн и занимает 22-ю позицию в общем списке. Украинская команда опередила такие сборные, как Сербия (€266,70 млн), Хорватия (€258,50 млн), Камерун (€256,03 млн) и россия (€220,90 млн).
Рейтинг самых дорогих сборных:
- Англия – €1,30 млрд
- Франция – €1,29 млрд
- Испания – €1,15 млрд
- Бразилия – €932 млн
- Португалия – €841 млн
- Германия – €828 млн
- Италия – €827 млн
- Нидерланды – €808 млн
- Аргентина – €575 млн
- Турция – €508,2 млн
....22. Украина – €274,20 млн
