Чемпионат Англии
Тоттенхэм
22.02.2026 18:30 – перерыв 1 : 1
Арсенал
Англия
22 февраля 2026, 18:25 | Обновлено 22 февраля 2026, 19:28
Тоттенхэм – Арсенал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 27-го тура Английской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua

Английская Премьер-лига. 27-й тур.

«Тоттенхэм» – «Арсенал»

«Тоттенхэм»: Викарио, Дрэгушин, Пальинья, Хави, Биссума, Грей, Галлахер, Спенс, Сарр, ван де Вен, Коло Муани

Запасные: Остин, Ришарлисон, Тель, Соланке, Соуза, Олусеси, Уильямс-Барнетт, Роусвелл, Уилсон

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Инкапье, Райс, Субименди, Эзе, Сака, Троссард, Дьокереш

Запасные: Аррисабалага, Москера, Эдегор, Жезус, Мартинелли, Нергор, Мадуэке, Калафиори, Льюис-Скелли

Арбитр: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон)

В воскресенье, 22 февраля, состоится поединок 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Арсенал». Матч пройдёт в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», начало – в 18:30.

Обе команды переживают не лучший период. «Арсенал» постепенно растрачивает своё преимущество над «Манчестер Сити», дважды сыграв вничью – с «Брентфордом» и «Вулверхэмптоном». Запас очков ещё сохраняется, однако «горожане» уже совсем рядом. Если команда Артеты рассчитывает на титул, необходимо возвращаться на победный путь.

«Тоттенхэм» не может победить в АПЛ с декабря 2025 года. «Шпоры» опасно приблизились к зоне вылета, и для прерывания неудачной серии хозяевам потребуется настоящее чудо. Это будет первый матч для «Тоттенхэма» после увольнения Франка и назначения Игора Тудора. Посмотрим, пойдёт ли смена тренера на пользу команде.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Арсенал», за которой можно следить на украинской версии сайта.

Тоттенхэм
22 февраля 2026 -
18:30
Арсенал
Арсенал Лондон Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
